NYT заявила о победе России на переговорах с США 10 января

Опрошенные NYT эксперты заявили, что пока у США нет ракет средней дальности в Европе, так что согласовать запрет на их потенциальное размещение будет просто. Однако у этой страны хранится ядерное оружие в Бельгии, Италии, Германии и Турции, поэтому Россия может потребовать запретить и его, отметили собеседники газеты.