NYT заявила о победе России на переговорах с США 10 января
Российско-американские переговоры, состоявшиеся вчера в Женеве, стали победой для Кремля, так как главной их темой стали гарантии безопасности, которые Москва потребовала предоставить от Вашингтона и НАТО, говорится в статье The New York Times (NYT).
«Даже без каких-либо американских уступок переговоры в понедельник уже представляли собой своего рода победу Кремля, поскольку они вывели на первый план перед вашингтонскими политиками вопрос о расширении НАТО, давно вызывающий гнев господина Путина», — сказано в публикации.
Специалист по России в Европейском совете по международным отношениям Кадри Лийк заявила изданию, что решать, продолжать ли вести переговоры на условиях, которые выдвинут США, будет президент России Владимир Путин. Пока же Москва занимает «гибкие позиции», позволяющие принимать разные решения, резюмировала она.
Опрошенные NYT эксперты заявили, что пока у США нет ракет средней дальности в Европе, так что согласовать запрет на их потенциальное размещение будет просто. Однако у этой страны хранится ядерное оружие в Бельгии, Италии, Германии и Турции, поэтому Россия может потребовать запретить и его, отметили собеседники газеты.
Лийк указала также на то, как серьезно США подготовились к переговорам с Россией. Это, по ее словам, является важным сигналом для Москвы. Об этом же вчера заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, комментируя итоги переговоров. Однако он отметил, что прогресса стороны не достигли.
Рябков также сообщил, что делать выводы можно будет лишь после завершения встреч 12 и 13 января. Так, в первый из дней в Брюсселе должно состояться заседание Совета Россия — НАТО, а во второй, в Вене, — заседание постоянного совета ОБСЕ.