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Российская делегация прибыла на заседание Совета Россия – НАТО

Ведомости

Российская делегация прибыла в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе для участия в Совете Россия – НАТО, передает «РИА Новости» со ссылкой на своего корреспондента с места событий.

В состав российской делегации входят члены межведомственной комиссия МИДа и Минобороны. Российский МИД представит заместитель министра иностранных дел Александр Грушко. Со стороны НАТО будут генсек альянса Йенс Столтенберг и представители тридцати стран-союзниц альянса. Ранее Грушко заявлял, что повестки предстоящей 12 января встречи Совета Россия – НАТО нет, это будет неформальное заседание.

10-13 января в Женеве проходят переговоры, которые инициировала Россия по гарантиям и обеспечению безопасности. Переговоры России и США прошли 10 января. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что переговоры России и США, прошедшие накануне в Женеве, не дали существенного повода для оптимизма, но они были открытыми, субстантивными и прямыми. Он отметил, что важно получить результат, но сейчас по нему «сказать нечего». Состоятся еще несколько раундов переговоров, по которым будет понятно, «где мы находимся с американцами». Пока что выводы об этом сделать невозможно.

12 января состоится заседание Совета Россия – НАТО, 13 января – переговоры России и ОБСЕ. Российская сторона выступает за отказ от разворачивания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования вне территории НАТО и отказ от расширения военного блока на восток, ближе к границам страны. Совет Россия – НАТО был создан в 2002 г. как площадка для развития взаимодействия и координации. После 2008 г. работа СРН затормозилась, в 2014 г. отношения стали еще более напряженными.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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