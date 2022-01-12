Российская делегация прибыла на заседание Совета Россия – НАТО

10-13 января в Женеве проходят переговоры, которые инициировала Россия по гарантиям и обеспечению безопасности. Переговоры России и США прошли 10 января. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что переговоры России и США, прошедшие накануне в Женеве, не дали существенного повода для оптимизма, но они были открытыми, субстантивными и прямыми. Он отметил, что важно получить результат, но сейчас по нему «сказать нечего». Состоятся еще несколько раундов переговоров, по которым будет понятно, «где мы находимся с американцами». Пока что выводы об этом сделать невозможно.