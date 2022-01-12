Российская делегация прибыла на заседание Совета Россия – НАТО
Российская делегация прибыла в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе для участия в Совете Россия – НАТО, передает «РИА Новости» со ссылкой на своего корреспондента с места событий.
В состав российской делегации входят члены межведомственной комиссия МИДа и Минобороны. Российский МИД представит заместитель министра иностранных дел Александр Грушко. Со стороны НАТО будут генсек альянса Йенс Столтенберг и представители тридцати стран-союзниц альянса. Ранее Грушко заявлял, что повестки предстоящей 12 января встречи Совета Россия – НАТО нет, это будет неформальное заседание.
10-13 января в Женеве проходят переговоры, которые инициировала Россия по гарантиям и обеспечению безопасности. Переговоры России и США прошли 10 января. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что переговоры России и США, прошедшие накануне в Женеве, не дали существенного повода для оптимизма, но они были открытыми, субстантивными и прямыми. Он отметил, что важно получить результат, но сейчас по нему «сказать нечего». Состоятся еще несколько раундов переговоров, по которым будет понятно, «где мы находимся с американцами». Пока что выводы об этом сделать невозможно.
12 января состоится заседание Совета Россия – НАТО, 13 января – переговоры России и ОБСЕ. Российская сторона выступает за отказ от разворачивания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования вне территории НАТО и отказ от расширения военного блока на восток, ближе к границам страны. Совет Россия – НАТО был создан в 2002 г. как площадка для развития взаимодействия и координации. После 2008 г. работа СРН затормозилась, в 2014 г. отношения стали еще более напряженными.