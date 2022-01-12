Песков исключил ведение переговоров с США по безопасности с позиции силы
Москва, несмотря на заявления президента Владимира Путина о лидерстве России в сфере новейших вооружений, не ведет переговоры по гарантиям безопасности с США с позиции силы, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Нет, вы неправильно понимаете», — сказал Песков в ответ на вопрос журналиста о том, что Россия на фоне заявлений Путина о новейших вооружений ведет переговоры с позиции силы.
«Мы не ведем переговоры с позиции силы. Президент говорил, что здесь нет и не может быть места каким-то ультиматумам. Просто ситуация дошла до такой критической черты в плане общеевропейской безопасности, в плане национальных интересов нашей страны, которая является неотъемлемой частью Европы и архитектуры европейской безопасности, что дальше нельзя, к сожалению, медлить и нужно конкретно ответить на те озабоченности, которые нами были озвучены», — отметил представитель Кремля.
При этом он подчеркнул, что начавшиеся переговоры по гарантиям безопасности сопровождаются агрессивными заявлениями со стороны Вашингтона.
17 декабря МИД России опубликовал проекты договора с США и соглашения с военным альянсом НАТО по гарантиям и обеспечению безопасности. В частности, документы предполагают отказ от разворачивания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования вне территории альянса и отказ от расширения военного блока на восток, ближе к российским границам.
Консультации между Москвой и Вашингтоном в рамках предложений российской стороны состоялись 10 января в Женеве. На следующий день постпред США при НАТО Джулианна Смит в интервью CNN заявила об отсутствии больших возможностей для компромисса с Россией по вопросу нерасширения альянса НАТО.
12 января в Брюсселе началось заседание Совета Россия — НАТО, а на 13 января запланированы переговоры России и ОБСЕ.