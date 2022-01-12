Песков исключил ведение переговоров с США по безопасности с позиции силы

«Мы не ведем переговоры с позиции силы. Президент говорил, что здесь нет и не может быть места каким-то ультиматумам. Просто ситуация дошла до такой критической черты в плане общеевропейской безопасности, в плане национальных интересов нашей страны, которая является неотъемлемой частью Европы и архитектуры европейской безопасности, что дальше нельзя, к сожалению, медлить и нужно конкретно ответить на те озабоченности, которые нами были озвучены», — отметил представитель Кремля.