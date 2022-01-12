В госдепе назвали часть предложений РФ по безопасности «непроходными»
Часть предложений России по гарантиям безопасности являются «непроходными», заявила первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман, слова которой передает ТАСС.
«Как сказал ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг, это была очень серьезная и прямая беседа. Замглавы МИД РФ [Александр] Грушко и замминистра обороны [России Александр] Фомин много говорили и поделились предложениями и взглядами РФ на европейскую безопасность и будущее НАТО. США и наши союзники по НАТО были едины в наших ответах <...>, в том числе когда речь идет о некоторых ключевых российских предложениях, которые просто являются непроходными», — сказала она на пресс-конференции по итогам заседания Совета Россия — НАТО в Брюсселе.
По словам Шерман, страны НАТО «выступили в полном единстве» в поддержку ряда принципов: «что все страны должны иметь возможность выбирать свою собственную внешнеполитическую ориентацию, что суверенитет и территориальная целостность священны и должны уважаться и что все страны могут и должны быть свободны в выборе своих собственных союзов».
17 декабря МИД России опубликовал проекты договора с США и соглашения с военным альянсом НАТО по гарантиям и обеспечению безопасности. В частности, документы предполагают отказ от разворачивания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования вне территории альянса и отказ от расширения военного блока на восток, ближе к российским границам.
Консультации между Москвой и Вашингтоном в рамках предложений российской стороны состоялись 10 января в Женеве. На следующий день постпред США при НАТО Джулианна Смит в интервью CNN заявила об отсутствии больших возможностей для компромисса с Россией по вопросу нерасширения альянса НАТО.