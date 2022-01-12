В госдепе назвали часть предложений РФ по безопасности «непроходными»

«Как сказал ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг, это была очень серьезная и прямая беседа. Замглавы МИД РФ [Александр] Грушко и замминистра обороны [России Александр] Фомин много говорили и поделились предложениями и взглядами РФ на европейскую безопасность и будущее НАТО. США и наши союзники по НАТО были едины в наших ответах <...>, в том числе когда речь идет о некоторых ключевых российских предложениях, которые просто являются непроходными», — сказала она на пресс-конференции по итогам заседания Совета Россия — НАТО в Брюсселе.