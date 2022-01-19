Госдеп заявил о возможности вторжения России на Украину через Белоруссию

Во вторник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что российские войска могут атаковать Украину в любой момент. По ее словам, вдоль границ страны сосредоточены более 100 000 российских военных, в том числе в Белоруссии. В Кремле неоднократно опровергали информацию о наличии у России планов военной агрессии и заявляли, что страна перемещает войска по собственному усмотрению внутри своей территории.