Госдеп заявил о возможности вторжения России на Украину через Белоруссию
Совместные белорусско-российские учения могут позволить войскам России атаковать Украину с северного направления, считают в госдепе. Об этом заявил высокопоставленный представитель ведомства.
«Сообщения о переброске российских войск в Белоруссию, которая якобы проходит под эгидой регулярных совместных военных учений, вызывают озабоченность. Выбор момента примечателен и, конечно, вызывает опасения, что Россия может намереваться разместить войска в Белоруссии под видом совместных военных учений, чтобы в перспективе атаковать Украину с севера», — заявил чиновник.
В госдепе также опасаются, что предложенный проект обновленной Конституции Белоруссии может свидетельствовать о планах правительства разрешить России разместить на территории республики свои обычные и ядерные вооружения. В проекте предлагается заменить цель сохранять нейтралитет и безъядерный статус на пункт об исключении военной агрессии со своей территории.
«Это будет значительным изменением для Белоруссии. Такой шаг будет представлять собой вызов для европейской безопасности, который может потребовать ответа. Этот проект конституционных изменений может свидетельствовать о планах Белоруссии разрешить размещение на своей территории как обычных, так и ядерных российских сил», — считает сотрудник госдепа.
Минобороны Белоруссии сообщило 18 января, что в страну начали прибывать подразделения Вооруженных сил России, которые будут участвовать в совместных учениях. Российские войска будут прибывать на протяжении всего первого этапа учений, после чего они отправятся в район выполнения учебных задач.
Учения двух стран, анонсированные в декабре прошлого года, пройдут 10–20 февраля и получат название «Союзная решимость». В Минобороны РФ их назвали «внеплановой проверкой сил реагирования» Союзного государства России и Белоруссии.
Во вторник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что российские войска могут атаковать Украину в любой момент. По ее словам, вдоль границ страны сосредоточены более 100 000 российских военных, в том числе в Белоруссии. В Кремле неоднократно опровергали информацию о наличии у России планов военной агрессии и заявляли, что страна перемещает войска по собственному усмотрению внутри своей территории.