Блинкен исключил предоставление Лаврову письменного ответа по гарантиям безопасности

Комментируя требования России по гарантиям безопасности, Блинкен сказал, что США не знают, какие из них являются для Москвы ключевыми. При этом МИД неоднократно говорил, что главное — чтобы Вашингтон и НАТО предоставили письменные юридические гарантии нерасширения военного альянса на восток, ближе к российским границам. Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков, комментируя итоги переговоров, заявил, что США и НАТО не хотят отказываться от расширения. Некоторые требование России в Вашингтоне считают «неприемлемыми», подчеркнул Блинкен.