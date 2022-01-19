Блинкен исключил предоставление Лаврову письменного ответа по гарантиям безопасности
Государственный секретарь США Энтони Блинкен на предстоящей встрече не предоставит министру иностранных дел России Сергею Лаврову письменный ответ на предложения по гарантиям безопасности. Об этом американский политик сообщил журналистам на пресс-конференции в Киеве.
«Я не представлю бумагу на данный момент главе МИДf Сергею Лаврову. Нам нужно посмотреть, где мы находимся и остаются ли у нас возможности вести дипломатию и диалог, что является, безусловно, предпочтительным», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).
О подготовке встречи Лаврова и Блинкена ранее сообщила официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова. Мероприятие предположительно состоится в Женеве 21 января. До этого, 18 января, политики провели телефонный разговор.
Блинкен отметил, что в ходе предыдущих встреч 10, 12 и 13 января США сообщили российским коллегам о своем беспокойстве относительно вызовов, касающихся безопасности Европейского региона. Однако конкретных встречных предложений Вашингтон не выдвинул.
Комментируя требования России по гарантиям безопасности, Блинкен сказал, что США не знают, какие из них являются для Москвы ключевыми. При этом МИД неоднократно говорил, что главное — чтобы Вашингтон и НАТО предоставили письменные юридические гарантии нерасширения военного альянса на восток, ближе к российским границам. Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков, комментируя итоги переговоров, заявил, что США и НАТО не хотят отказываться от расширения. Некоторые требование России в Вашингтоне считают «неприемлемыми», подчеркнул Блинкен.
Ранее президент России Владимир Путин заявил о необходимости добиться от Вашингтона и НАТО гарантий безопасности. Глава государства подчеркнул, что Россия никому не угрожает, тогда как США стоят у нее «на пороге» со своими ракетами. Отступать уже некуда, добавил он. Кроме того, президент напомнил, что в 1990-х гг. в НАТО пообещали России не расширяться на восток, но обманули.
В итоге 17 декабря 2021 г. МИД опубликовал проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям и обеспечению безопасности. Документы предполагают отказ от разворачивания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования вне территории альянса, а также от расширения военного блока на восток, ближе к российским границам.