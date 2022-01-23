В Еврокомиссии объяснили высокие цены на газ геополитикой
Европа столкнется с необычно высокими ценами на энергоносители, эта тенденция будет усугубляться геополитической напряженностью, заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон во время встречи министров энергетики стран — членов ЕС.
«В последние месяцы мы наблюдаем, как мировые цены на газ достигают исторического максимума, что оказывает косвенное влияние на цены на энергоносители в Европе. Потребители и предприятия по всему ЕС изо всех сил пытаются оплатить счета, и правительства вмешались, чтобы смягчить воздействие необычно высоких цен», — говорится в заявлении Симсон, опубликованном на сайте Еврокомиссии (ЕК).
По ее словам, уровни хранения газа в ЕС сейчас значительно ниже, чем обычно в это время года. Единственным долгосрочным решением проблемы Симсон называет завершение перехода к «зеленой» экономике. Возобновляемая энергия сопряжена с меньшими рисками для безопасности поставок, отметила еврокомиссар.
Европейская газовая инфраструктура надежна и хорошо диверсифицирована, а протоколы на случай возникновения чрезвычайных ситуаций содержат четкий порядок действий, сказала Симсон.
Еврокомиссия предприняла почти все действия для ускорения перехода к чистой энергии, чтобы сделать энергетические рынки более устойчивыми.
«Хотя это значительно смягчило влияние высоких цен, этого недостаточно, чтобы положить конец сложившейся ситуации, на которую, конечно же, влияет множество факторов, в том числе глобальных и геополитических», — отметила еврокомиссар.
С начала 2022 г. поставки российского газа в Европу через Украину сократились более чем наполовину, следует из данных словацкого газотранспортного оператора Eustream. Например, 14 января через пункт Вельке-Капушаны было прокачено около 27,1 млн куб. м газа. Это на 42 млн куб. м меньше, чем в тот же день год назад. Как писал ранее «Коммерсантъ», за первую декаду января прокачка газа по сравнению с началом 2021 г. сократилась на 55%.
С начала 2022 г. примерно на 30% сократились объемы поставок российского газа в Европу через балканскую часть «Турецкого потока». «Газпром» не ведет торгов и через электронную торговую площадку (ЭТП): последняя сессия состоялась в конце октября минувшего года. Это происходит на фоне рекордного истощения запасов в подземных хранилищах газа Европы. По последним данным Gas Infrastructure Europe (GIE), 12 января европейские хранилища были заполнены лишь на 49%, в них находилось около 53,5 млрд куб. м газа, что является абсолютным минимумом для января за последние 9 лет.
Правительства европейских стран должны ввести для всех компаний, которые владеют газовыми хранилищами, в том числе иностранных, требования по минимальному объему заполнения последних, заявил нефтяной стратег Джулиан Ли в своей статье на Bloomberg. По мнению эксперта, это поможет избежать повторения кризиса, который наблюдается в Европе сейчас.
Газовый кризис в Европе начался в августе прошлого года, когда на фоне установившейся безветренной погоды и высокого спроса перед предстоящими холодами запасы газа в регионе стали падать, а цены на него расти. К 21 декабря они достигли исторически максимальных $2200 за 1000 куб. м, следует из информации на бирже ICE.