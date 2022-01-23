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Политика

В Еврокомиссии объяснили высокие цены на газ геополитикой

Ведомости

Европа столкнется с необычно высокими ценами на энергоносители, эта тенденция будет усугубляться геополитической напряженностью, заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон во время встречи министров энергетики стран — членов ЕС.

«В последние месяцы мы наблюдаем, как мировые цены на газ достигают исторического максимума, что оказывает косвенное влияние на цены на энергоносители в Европе. Потребители и предприятия по всему ЕС изо всех сил пытаются оплатить счета, и правительства вмешались, чтобы смягчить воздействие необычно высоких цен», — говорится в заявлении Симсон, опубликованном на сайте Еврокомиссии (ЕК).

По ее словам, уровни хранения газа в ЕС сейчас значительно ниже, чем обычно в это время года. Единственным долгосрочным решением проблемы Симсон называет завершение перехода к «зеленой» экономике. Возобновляемая энергия сопряжена с меньшими рисками для безопасности поставок, отметила еврокомиссар.  

Европейская газовая инфраструктура надежна и хорошо диверсифицирована, а протоколы на случай возникновения чрезвычайных ситуаций содержат четкий порядок действий, сказала Симсон. 

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Еврокомиссия предприняла почти все действия для ускорения перехода к чистой энергии, чтобы сделать энергетические рынки более устойчивыми.

«Хотя это значительно смягчило влияние высоких цен, этого недостаточно, чтобы положить конец сложившейся ситуации, на которую, конечно же, влияет множество факторов, в том числе глобальных и геополитических», — отметила еврокомиссар.

С начала 2022 г. поставки российского газа в Европу через Украину сократились более чем наполовину, следует из данных словацкого газотранспортного оператора Eustream. Например, 14 января через пункт Вельке-Капушаны было прокачено около 27,1 млн куб. м газа. Это на 42 млн куб. м меньше, чем в тот же день год назад. Как писал ранее «Коммерсантъ», за первую декаду января прокачка газа по сравнению с началом 2021 г. сократилась на 55%.

С начала 2022 г. примерно на 30% сократились объемы поставок российского газа в Европу через балканскую часть «Турецкого потока». «Газпром» не ведет торгов и через электронную торговую площадку (ЭТП): последняя сессия состоялась в конце октября минувшего года. Это происходит на фоне рекордного истощения запасов в подземных хранилищах газа Европы. По последним данным Gas Infrastructure Europe (GIE), 12 января европейские хранилища были заполнены лишь на 49%, в них находилось около 53,5 млрд куб. м газа, что является абсолютным минимумом для января за последние 9 лет.

Правительства европейских стран должны ввести для всех компаний, которые владеют газовыми хранилищами, в том числе иностранных, требования по минимальному объему заполнения последних, заявил нефтяной стратег Джулиан Ли в своей статье на Bloomberg. По мнению эксперта, это поможет избежать повторения кризиса, который наблюдается в Европе сейчас.

Газовый кризис в Европе начался в августе прошлого года, когда на фоне установившейся безветренной погоды и высокого спроса перед предстоящими холодами запасы газа в регионе стали падать, а цены на него расти. К 21 декабря они достигли исторически максимальных $2200 за 1000 куб. м, следует из информации на бирже ICE. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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