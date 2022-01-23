В Еврокомиссии объяснили высокие цены на газ геополитикой

С начала 2022 г. поставки российского газа в Европу через Украину сократились более чем наполовину, следует из данных словацкого газотранспортного оператора Eustream. Например, 14 января через пункт Вельке-Капушаны было прокачено около 27,1 млн куб. м газа. Это на 42 млн куб. м меньше, чем в тот же день год назад. Как писал ранее «Коммерсантъ», за первую декаду января прокачка газа по сравнению с началом 2021 г. сократилась на 55%.