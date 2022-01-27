МИД не увидел «позитивной реакции» США на главное требование по гарантиям безопасности
В ответе США на российские предложения по гарантиям безопасности нет «позитивной реакции» относительно главного требования — прекратить расширение НАТО на восток, сообщил журналистам министр иностранных дел Сергей Лавров.
«По главному вопросу в этом документе позитивной реакции нет. Главным вопросом является наша четкая позиция о недопустимости дальнейшего расширения НАТО на восток и размещения ударных вооружений, которые могут угрожать территории Российской Федерации», — сказал он.
При этом в документе есть реакция, которая дает основания рассчитывать на начало серьезного разговора на второстепенные темы, добавил глава ведомства. По словам Лаврова, содержание ответа США по гарантиям безопасности, вероятно, станет известно общественности в ближайшее время. В целом же Вашингтон попросил Москву не публиковать документ.
Лавров отметил, что в 1990-х гг. в НАТО сказали, что не будут расширяться восточнее реки Одер. Однако теперь в Вашингтоне говорят, будто эти обещания были устными. В действительности же Стамбульская декларация, подписанная странами, входящими в ОБСЕ, в 1999 г., и Астанинская декларация 2010 г. устанавливают, что государства не могут укреплять свою безопасность за счет безопасности других, отметил министр. Москва намерена направить всем странам, подписавшим указанные документы, официальный запрос и потребовать объяснить, почему данный пункт игнорируется, рассказал глава МИДа.
Ответ США по гарантиям безопасности согласован с Украиной и другими западными государствами. Также пришел ответ от НАТО. Все эти документы сейчас изучаются. Решение о дальнейших действиях Москвы примет президент России Владимир Путин, сообщил Лавров.
В конце прошлого года Путин заявил, что США и НАТО должны предоставить стране письменные гарантии безопасности, поскольку та никому не угрожает, а они «стоят у нее на пороге со своими ракетами». 17 декабря 2021 г. МИД опубликовал проекты договора с США и соглашения с НАТО, предполагающие отказ от разворачивания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования вне территории альянса, а также от расширения военного блока на восток, ближе к российским границам. 10 января Россия обсудила свои предложения с США, 12 января — с НАТО, 13 января — в рамках ОБСЕ.