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МИД не увидел «позитивной реакции» США на главное требование по гарантиям безопасности

Ведомости

В ответе США на российские предложения по гарантиям безопасности нет «позитивной реакции» относительно главного требования — прекратить расширение НАТО на восток, сообщил журналистам министр иностранных дел Сергей Лавров.

«По главному вопросу в этом документе позитивной реакции нет. Главным вопросом является наша четкая позиция о недопустимости дальнейшего расширения НАТО на восток и размещения ударных вооружений, которые могут угрожать территории Российской Федерации», — сказал он.

При этом в документе есть реакция, которая дает основания рассчитывать на начало серьезного разговора на второстепенные темы, добавил глава ведомства. По словам Лаврова, содержание ответа США по гарантиям безопасности, вероятно, станет известно общественности в ближайшее время. В целом же Вашингтон попросил Москву не публиковать документ. 

Лавров отметил, что в 1990-х гг. в НАТО сказали, что не будут расширяться восточнее реки Одер. Однако теперь в Вашингтоне говорят, будто эти обещания были устными. В действительности же Стамбульская декларация, подписанная странами, входящими в ОБСЕ, в 1999 г., и Астанинская декларация 2010 г. устанавливают, что государства не могут укреплять свою безопасность за счет безопасности других, отметил министр. Москва намерена направить всем странам, подписавшим указанные документы, официальный запрос и потребовать объяснить, почему данный пункт игнорируется, рассказал глава МИДа.

Ответ США по гарантиям безопасности согласован с Украиной и другими западными государствами. Также пришел ответ от НАТО. Все эти документы сейчас изучаются. Решение о дальнейших действиях Москвы примет президент России Владимир Путин, сообщил Лавров.

В конце прошлого года Путин заявил, что США и НАТО должны предоставить стране письменные гарантии безопасности, поскольку та никому не угрожает, а они «стоят у нее на пороге со своими ракетами». 17 декабря 2021 г. МИД опубликовал проекты договора с США и соглашения с НАТО, предполагающие отказ от разворачивания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования вне территории альянса, а также от расширения военного блока на восток, ближе к российским границам. 10 января Россия обсудила свои предложения с США, 12 января — с НАТО, 13 января — в рамках ОБСЕ. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных