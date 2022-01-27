МИД не увидел «позитивной реакции» США на главное требование по гарантиям безопасности

Лавров отметил, что в 1990-х гг. в НАТО сказали, что не будут расширяться восточнее реки Одер. Однако теперь в Вашингтоне говорят, будто эти обещания были устными. В действительности же Стамбульская декларация, подписанная странами, входящими в ОБСЕ, в 1999 г., и Астанинская декларация 2010 г. устанавливают, что государства не могут укреплять свою безопасность за счет безопасности других, отметил министр. Москва намерена направить всем странам, подписавшим указанные документы, официальный запрос и потребовать объяснить, почему данный пункт игнорируется, рассказал глава МИДа.