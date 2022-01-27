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Политика

Германия приняла решение не сокращать персонал посольства на Украине

Ведомости

Правительство ФРГ приняло решение не сокращать штат сотрудников посольства на Украине, заявила глава МИД Германии Анналена Бербок. Она пояснила, что такое решение было принято из-за ее предстоящего визита на Украину с главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом, с которым они также посетят демаркационную линию в Донбассе.

«Мы приняли сознательное решение не сокращать персонал нашего посольства в Киеве, но приняли решение, что поддержим Украину нашим присутствием и инвестициями», — сказала Бербок (цитата по ТАСС). По ее словам, «дипломатия имеет абсолютный приоритет».

Ранее сообщалось, что родные и близкие немецких дипломатов на Украине, желающие покинуть страну, могут это сделать за счет МИД ФРГ. Помимо этого дипведомство предлагало вернуться на родину членам немецких организаций, в том числе сотрудникам Института Гете и Службы академических обменов.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов сообщал, что три государства — США, Великобритания и Австралия — начали эвакуировать свои посольства в республике. Остальные 49 стран с дипмиссиями на Украине, по его словам, таких решений пока не принимали. При этом посольства США и Японии призывали своих граждан «немедленно» покинуть страну из-за сложной ситуации в сфере безопасности и якобы готовящемуся вторжению со стороны России.

В последние месяцы западные СМИ сообщали, что Россия наращивает группировку войск вблизи границ с Украиной, что может означать подготовку ко вторжению в страну. По оценке главы СНБО Данилова, количество российских войск на границах с Украиной составляет около 127 000 военнослужащих. При этом Россия пока не создала ни одной ударной группировки, что свидетельствовало бы о подготовке к наступлению, заявлял министр обороны Украины Алексей Резников.

Кремль и российский МИД неоднократно опровергали информацию о наличии у Москвы планов военной агрессии против Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что страна перемещает войска по собственному усмотрению внутри своей территории и не собирается ни на кого нападать.

Ранее по теме: США рекомендовали своим гражданам покинуть Украину

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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