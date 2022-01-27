Германия приняла решение не сокращать персонал посольства на Украине

В последние месяцы западные СМИ сообщали, что Россия наращивает группировку войск вблизи границ с Украиной, что может означать подготовку ко вторжению в страну. По оценке главы СНБО Данилова, количество российских войск на границах с Украиной составляет около 127 000 военнослужащих. При этом Россия пока не создала ни одной ударной группировки, что свидетельствовало бы о подготовке к наступлению, заявлял министр обороны Украины Алексей Резников.