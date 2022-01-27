Зеленский назвал «тишину» в Донбассе приоритетом для Украины

Козак также отметил отсутствие прогресса в проведении прямых переговоров Киева с самопровозглашенными Донецкой и Луганской республиками. Минские соглашения предусматривают в том числе внесение поправок в конституцию Украины, направленных на децентрализацию власти в стране с учетом особенностей «отдельных районов Донецкой и Луганской областей», согласованных с представителями этих районов. Отдельными районами в документе называются не контролируемые Киевом территории Донбасса. Кроме того, в соглашениях указано, что на Украине должно быть принято постоянное законодательство об особом статусе этих районов, а вопрос проведения местных выборов должен быть согласован с их представителями в рамках Трехсторонней контактной группы.