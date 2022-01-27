Зеленский назвал «тишину» в Донбассе приоритетом для Украины
Президент Украины Владимир Зеленский положительно оценил прошедшие накануне переговоры советников лидеров стран «нормандского формата», назвав главным приоритетом для страны обеспечение режима прекращения огня в Донбассе. Об этом говорится в заявлении пресс-службы президента страны.
«Для нашего государства первый приоритет на сегодняшний день — это достижение стабильной и безусловной тишины на Донбассе. Режим прекращения огня должен быть гарантирован, надежен, и именно на этой основе могут быть сделаны следующие шаги», — приводит пресс-служба слова Зеленского.
Украинский президент уверен, что выполнение минских соглашений является обязательным элементом достижения мира в регионе. Зеленский увязал этот процесс с активизацией работы «нормандского формата». Следующие переговоры политсоветников лидеров «четверки» — России, Германии, Украины и Франции — пройдут через две недели в Берлине.
«Нормандская» встреча, состоявшаяся в Париже 26 января, длилась более 8 часов. Российскую делегацию на переговорах представлял замглавы администрации президента Дмитрий Козак, украинскую — глава офиса Зеленского Андрей Ермак.
Козак по итогам встречи констатировал «практически нулевой» прогресс. По его словам, «нормандской четверке» для урегулировании конфликта в Донбассе необходимо преодолеть все разночтения относительно реализации минских соглашений. Одно из них связано с тем, что России пытаются навязать статус стороны конфликта, с чем не согласны в Москве.
Козак также отметил отсутствие прогресса в проведении прямых переговоров Киева с самопровозглашенными Донецкой и Луганской республиками. Минские соглашения предусматривают в том числе внесение поправок в конституцию Украины, направленных на децентрализацию власти в стране с учетом особенностей «отдельных районов Донецкой и Луганской областей», согласованных с представителями этих районов. Отдельными районами в документе называются не контролируемые Киевом территории Донбасса. Кроме того, в соглашениях указано, что на Украине должно быть принято постоянное законодательство об особом статусе этих районов, а вопрос проведения местных выборов должен быть согласован с их представителями в рамках Трехсторонней контактной группы.
Москва утверждает, что Киев игнорирует предложения ДНР и ЛНР по гуманитарным, политическим вопросам и проблемам безопасности. Ермак заявил, что позиция Украины заключается в отказе вести переговоры с «сепаратистами», как он назвал непризнанные республики.