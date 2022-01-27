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Зеленский назвал «тишину» в Донбассе приоритетом для Украины

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский положительно оценил прошедшие накануне переговоры советников лидеров стран «нормандского формата», назвав главным приоритетом для страны обеспечение режима прекращения огня в Донбассе. Об этом говорится в заявлении пресс-службы президента страны.

«Для нашего государства первый приоритет на сегодняшний день — это достижение стабильной и безусловной тишины на Донбассе. Режим прекращения огня должен быть гарантирован, надежен, и именно на этой основе могут быть сделаны следующие шаги», — приводит пресс-служба слова Зеленского.

Украинский президент уверен, что выполнение минских соглашений является обязательным элементом достижения мира в регионе. Зеленский увязал этот процесс с активизацией работы «нормандского формата». Следующие переговоры политсоветников лидеров «четверки» — России, Германии, Украины и Франции — пройдут через две недели в Берлине.

«Нормандская» встреча, состоявшаяся в Париже 26 января, длилась более 8 часов. Российскую делегацию на переговорах представлял замглавы администрации президента Дмитрий Козак, украинскую — глава офиса Зеленского Андрей Ермак.

Козак по итогам встречи констатировал «практически нулевой» прогресс. По его словам, «нормандской четверке» для урегулировании конфликта в Донбассе необходимо преодолеть все разночтения относительно реализации минских соглашений. Одно из них связано с тем, что России пытаются навязать статус стороны конфликта, с чем не согласны в Москве.

Козак также отметил отсутствие прогресса в проведении прямых переговоров Киева с самопровозглашенными Донецкой и Луганской республиками. Минские соглашения предусматривают в том числе внесение поправок в конституцию Украины, направленных на децентрализацию власти в стране с учетом особенностей «отдельных районов Донецкой и Луганской областей», согласованных с представителями этих районов. Отдельными районами в документе называются не контролируемые Киевом территории Донбасса. Кроме того, в соглашениях указано, что на Украине должно быть принято постоянное законодательство об особом статусе этих районов, а вопрос проведения местных выборов должен быть согласован с их представителями в рамках Трехсторонней контактной группы.

Москва утверждает, что Киев игнорирует предложения ДНР и ЛНР по гуманитарным, политическим вопросам и проблемам безопасности. Ермак заявил, что позиция Украины заключается в отказе вести переговоры с «сепаратистами», как он назвал непризнанные республики.

Ранее по теме: Дмитрий Козак и его коллеги разработают новый план мирного урегулирования в Донбассе

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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