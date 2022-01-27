Генсек ОДКБ призвал Таджикистан и Киргизию немедленно прекратить огонь

По инофрмации «РИА Новостей», эскалация началась после того, как Таджикистан в одностороннем порядке перекрыл участок дороги в Баткенском районе, который соединяет киргизские города Баткен и Исфану. Обстановка в регионе все еще остается напряженной, несмотря на то что к 19:30 мск трассу открыли. На место происшествия направили армию и представителей МВД, чтобы остановить конфликт. Представители обеих сторон ведут переговоры. «Sputnik Таджикистан» также сообщил, что число пострадавших в результате стрельбы возросло до шести человек.