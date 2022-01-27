Газета
Политика

Генсек ОДКБ призвал Таджикистан и Киргизию немедленно прекратить огонь

Ведомости

Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась призвал руководство Таджикистана и Киргизии прекратить огонь на границе и решить все возникшие вопросы за столом переговоров, говорится в распространенном сообщении пресс-службы организации.

В пресс-службе отметили, что Зась уже провел телефонные переговоры с секретарями Совбезов Таджикистана и Киргизии — Насрулло Махмудзодой и Маратом Иманкуловым.

«Вооруженное противостояние на таджикско-киргизской границе должно быть немедленно прекращено. Конфликт надо решить исключительно за столом переговоров мирным путем», — говорится в сообщении организации. Помимо этого ОДКБ предлагает свою помощь в урегулировании пограничного конфликта.

Ранее в пресс-центре киргизской погранслужбы сообщили о перестрелке между пограничниками на границе Таджикистана и Киргизии. По данным «Sputnik Таджикистан», беспорядки вспыхнули из-за того, что автомобили граждан Таджикистана были закиданы камнями с киргизской стороны границы. Основные перестрелки между подразделениями пограничных войск идут в местностях Торт-Кочо и Чыр-Добо.

По инофрмации «РИА Новостей», эскалация началась после того, как Таджикистан в одностороннем порядке перекрыл участок дороги в Баткенском районе, который соединяет киргизские города Баткен и Исфану. Обстановка в регионе все еще остается напряженной, несмотря на то что к 19:30 мск трассу открыли. На место происшествия направили армию и представителей МВД, чтобы остановить конфликт. Представители обеих сторон ведут переговоры. «Sputnik Таджикистан» также сообщил, что число пострадавших в результате стрельбы возросло до шести человек.

Ситуация между Таджикистаном и Кыргызстаном периодически обостряется из-за наличия неделимитированных участков, где нельзя точно определить границу между странами. Конфликты возникают как между пограничниками, так и местными жителями.

Ранее по теме: На границе Таджикистана и Киргизии произошло вооруженное столкновение

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных