Генсек ОДКБ призвал Таджикистан и Киргизию немедленно прекратить огонь
Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась призвал руководство Таджикистана и Киргизии прекратить огонь на границе и решить все возникшие вопросы за столом переговоров, говорится в распространенном сообщении пресс-службы организации.
В пресс-службе отметили, что Зась уже провел телефонные переговоры с секретарями Совбезов Таджикистана и Киргизии — Насрулло Махмудзодой и Маратом Иманкуловым.
«Вооруженное противостояние на таджикско-киргизской границе должно быть немедленно прекращено. Конфликт надо решить исключительно за столом переговоров мирным путем», — говорится в сообщении организации. Помимо этого ОДКБ предлагает свою помощь в урегулировании пограничного конфликта.
Ранее в пресс-центре киргизской погранслужбы сообщили о перестрелке между пограничниками на границе Таджикистана и Киргизии. По данным «Sputnik Таджикистан», беспорядки вспыхнули из-за того, что автомобили граждан Таджикистана были закиданы камнями с киргизской стороны границы. Основные перестрелки между подразделениями пограничных войск идут в местностях Торт-Кочо и Чыр-Добо.
По инофрмации «РИА Новостей», эскалация началась после того, как Таджикистан в одностороннем порядке перекрыл участок дороги в Баткенском районе, который соединяет киргизские города Баткен и Исфану. Обстановка в регионе все еще остается напряженной, несмотря на то что к 19:30 мск трассу открыли. На место происшествия направили армию и представителей МВД, чтобы остановить конфликт. Представители обеих сторон ведут переговоры. «Sputnik Таджикистан» также сообщил, что число пострадавших в результате стрельбы возросло до шести человек.
Ситуация между Таджикистаном и Кыргызстаном периодически обостряется из-за наличия неделимитированных участков, где нельзя точно определить границу между странами. Конфликты возникают как между пограничниками, так и местными жителями.