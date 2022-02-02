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Политика

США не стали комментировать появившиеся в СМИ ответы на предложения по безопасности

Ведомости

Представитель госдепартамента США отказался комментировать публикацию газеты El Pais, которая предположительно содержит ответы США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности, представитель НАТО заявил, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть их достоверность, сообщило Politico.

Ранее сегодня испанская газета El Pais опубликовала письменные ответы США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности. Ответы были переданы России 26 января с просьбой не публиковать их. Российская сторона выполнила просьбу. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона ничего не обнародовала и не знает, откуда у издания конфиденциальные документы.

В документах, обнародованных сегодня, говорится, что НАТО не хочет отказываться от политики «открытых дверей» и допускает вступление в него Украины и Грузии в будущем. В то же время Вашингтон и Североатлантический альянс якобы предложили вести переговоры по соглашениям о разоружении и укреплять взаимное доверие.

17 декабря 2021 г. Министерство иностранных дел России опубликовало проекты договора с США и соглашения с НАТО, предполагающие отказ от разворачивания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования вне территории альянса, а также от расширения военного блока на восток, ближе к российским границам. Эти документы были переданы партнерам. Те предоставили ответы 26 января. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее рассказал, что в документах нет «позитивной реакции» относительно главного требования — прекратить расширение НАТО на восток.

Ранее по теме: Песков не подтвердил подлинность «слитых» ответов США по гарантиям безопасности

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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