США не стали комментировать появившиеся в СМИ ответы на предложения по безопасности
Представитель госдепартамента США отказался комментировать публикацию газеты El Pais, которая предположительно содержит ответы США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности, представитель НАТО заявил, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть их достоверность, сообщило Politico.
Ранее сегодня испанская газета El Pais опубликовала письменные ответы США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности. Ответы были переданы России 26 января с просьбой не публиковать их. Российская сторона выполнила просьбу. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона ничего не обнародовала и не знает, откуда у издания конфиденциальные документы.
В документах, обнародованных сегодня, говорится, что НАТО не хочет отказываться от политики «открытых дверей» и допускает вступление в него Украины и Грузии в будущем. В то же время Вашингтон и Североатлантический альянс якобы предложили вести переговоры по соглашениям о разоружении и укреплять взаимное доверие.
17 декабря 2021 г. Министерство иностранных дел России опубликовало проекты договора с США и соглашения с НАТО, предполагающие отказ от разворачивания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования вне территории альянса, а также от расширения военного блока на восток, ближе к российским границам. Эти документы были переданы партнерам. Те предоставили ответы 26 января. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее рассказал, что в документах нет «позитивной реакции» относительно главного требования — прекратить расширение НАТО на восток.