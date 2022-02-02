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Пентагон заявил об отправке дополнительных войск в Европу

Ведомости

США отправит около 2000 солдат в Европу в ближайшие дни, сообщает Bloomberg со ссылкой на представителя Пентагона Джона Кирби.

«Около 2000 солдат отправятся из США в Европу в ближайшие дни, в то время как 1000 военнослужащих, базирующихся в Германии, будут развернуты в Румынии», — пишет агентство.

В частности, по словам Кирби, порядка 1700 солдат, размещенных в США, будут перемещены в Польшу. При этом он подчеркнул, что на Украину войска отправлены не будут. Силы останутся под командованием США, а не НАТО, их целью станет обеспечение защиты восточного фланга альянса.

2 февраля телеканал CNN, ссылаясь на неназванных американских должностных лиц, сообщил, что президент США Джо Байден одобрил отправку нескольких тысяч военных в Восточную Европу в добавок к тем, что там уже размещены.

США убеждены в том, что Россия планирует напасть на Украину, хотя Москва наличие подобных планов категорически отрицает, а Киев выражал скептицизм относительно возможности «вторжения» российских войск.

Материалы о наращивании Россией военного контингента вблизи границ Украины и якобы имеющихся у нее планах вторгнуться в республику стали появляться в западных СМИ еще осенью прошлого года. При этом Кремль и Министерство иностранных дел множество раз говорили, что Россия не собирается ни на кого нападать, но проводит учения на своей территории и перемещает в рамках нее войска по собственному усмотрению.

Ранее по теме: CNN: Байден одобрил переброску дополнительных войск США в Восточную Европу

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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