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МИД России назвал деструктивным решение США о переброске новых сил в Европу

Ведомости

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко охарактеризовал решение США о переброске дополнительного военного контингента в Европу как деструктивный шаг, который сужает возможности политических решений. Слова замглавы ведомства приводит «Интерфакс».

«Никем не оправданные, деструктивные шаги, они усиливают военную напряженность, сужают поле для политических решений», — сказал он, оценивая решение Вашингтона об отправке сил в Европу.

Как отметил заместитель министра иностранных дел РФ, подобное решение «только на радость властям в Киеве». Он считает, что благодаря этому шагу Вашингтона Украина может «и дальше безнаказанно саботировать минские договоренности».

2 февраля пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил о переброске дополнительных сил в Европу. В частности, по его словам, «в ближайшие дни тысяча военнослужащих, дислоцированных сейчас в Германии, будет перемещена в Румынию, они присоединятся к 900 американских солдатам, которые находятся в Румынии». Помимо этого, еще примерно 2 тыс. военнослужащих будут переведены в ближайшие дни из США в Польшу и Германию.

Ранее по теме: Пентагон заявил об отправке дополнительных войск в Европу

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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