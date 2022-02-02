МИД России назвал деструктивным решение США о переброске новых сил в Европу
Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко охарактеризовал решение США о переброске дополнительного военного контингента в Европу как деструктивный шаг, который сужает возможности политических решений. Слова замглавы ведомства приводит «Интерфакс».
«Никем не оправданные, деструктивные шаги, они усиливают военную напряженность, сужают поле для политических решений», — сказал он, оценивая решение Вашингтона об отправке сил в Европу.
Как отметил заместитель министра иностранных дел РФ, подобное решение «только на радость властям в Киеве». Он считает, что благодаря этому шагу Вашингтона Украина может «и дальше безнаказанно саботировать минские договоренности».
2 февраля пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил о переброске дополнительных сил в Европу. В частности, по его словам, «в ближайшие дни тысяча военнослужащих, дислоцированных сейчас в Германии, будет перемещена в Румынию, они присоединятся к 900 американских солдатам, которые находятся в Румынии». Помимо этого, еще примерно 2 тыс. военнослужащих будут переведены в ближайшие дни из США в Польшу и Германию.