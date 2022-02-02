МИД России назвал деструктивным решение США о переброске новых сил в Европу

2 февраля пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил о переброске дополнительных сил в Европу. В частности, по его словам, «в ближайшие дни тысяча военнослужащих, дислоцированных сейчас в Германии, будет перемещена в Румынию, они присоединятся к 900 американских солдатам, которые находятся в Румынии». Помимо этого, еще примерно 2 тыс. военнослужащих будут переведены в ближайшие дни из США в Польшу и Германию.