Лукашенко проведет в Минске встречу с Шойгу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко проведет встречу с министром обороны России Сергеем Шойгу на фоне проверки сил реагирования Союзного государства, сообщило Минобороны.
«Сергей Шойгу также заслушает доклады командования российской группировки о подготовке к совместным учениям "Союзная решимость - 2022". В ходе рабочего визита министр обороны Российской Федерации будет принят президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко», — говорится в сообщении (цитата по «РИА Новости»).
Также Шойгу осмотрит экспозицию мемориального комплекса «Брестская крепость-герой» и возложит венок к Вечному Огню, добавили в министерстве.
На территории Белоруссии в настоящий момент проходит проверка сил реагирования Союзного государства. До 9 февраля группировки войск будут быстро переброшены и созданы на территории Белоруссии. Военные организуют охрану и оборону важных государственных и военных объектов и госграницы в воздухе. Также проверят готовность и способность дежурных по ПВО сил прикрыть важные объекты на территории страны.
Затем с 10 по 20 февраля пройдут совместные учения «Союзная решимость – 2022», в рамках которых войска отработают пресечение и отражение внешней агрессии, противодействие терроризму и защиту интересов Союзного государства.