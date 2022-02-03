В Кремле оценили заявление США об отправке военных в Европу

«Мы постоянно призываем наших американских контрагентов прекратить нагнетать напряженность на европейском континенте. К сожалению, американцы продолжают это делать, причем речь идет в данном случае не просто о провокационных заявлениях о том, что скоро наступит война, все заплатят страшную цену и т. д. Речь идет о направлении именно американских солдат в европейские страны вблизи наших границ. Очевидно, что это не шаги, которые направлены на деэскалацию напряженности, а напротив это действия, которые ведут к усилению этой напряженности», — сказал Песков журналистам.