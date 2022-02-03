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Политика

В Кремле оценили заявление США об отправке военных в Европу

Ведомости

Отправка воинского контингента США в Европу приводит к росту напряженности, в Кремле обеспокоены такими шагами Вашингтона, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы постоянно призываем наших американских контрагентов прекратить нагнетать напряженность на европейском континенте. К сожалению, американцы продолжают это делать, причем речь идет в данном случае не просто о провокационных заявлениях о том, что скоро наступит война, все заплатят страшную цену и т. д. Речь идет о направлении именно американских солдат в европейские страны вблизи наших границ. Очевидно, что это не шаги, которые направлены на деэскалацию напряженности, а напротив это действия, которые ведут к усилению этой напряженности», — сказал Песков журналистам.

В ответ на вопрос о том, какие меры может принять Россия, представитель Кремля заявил: «Здесь те меры, которые считают необходимыми те, кто занимается обеспечением нашей безопасности». «Разумеется, обеспокоенность России в данном случае абсолютно понятна, абсолютно оправдана, и абсолютно объяснимы и понятны любые меры, принимаемые Россией для обеспечения собственной безопасности и собственных интересов», — сказал Песков.

2 февраля об отправке около 2000 американских военных в Европу в ближайшие дни заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. По его словам, «в ближайшие дни тысяча военнослужащих, дислоцированных сейчас в Германии, будет перемещена в Румынию, они присоединятся к 900 американских солдатам, которые находятся в Румынии». Помимо этого еще примерно 2000 военнослужащих будут переведены в ближайшие дни из США в Польшу и Германию.

Осенью прошлого года в в западных СМИ, в частности в Bloomberg, стали появляться материалы о наращивании Россией военного контингента вблизи украинских границ и о планах по вторжению этой страны на Украину. Москва при этом наличие подобных планов категорически отрицает, а Киев выражал скептицизм относительно возможности «вторжения» российских войск.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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