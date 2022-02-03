Эстония объявила о прекращении транзита нефтепродуктов из Белоруссии

Ранее, 31 января, эстонская газета Eesti Paevaleht сообщила, что экспорт нефтепродуктов из Белоруссии через Эстонию в 2021 г. вырос почти в три раза по сравнению с 2020-м, несмотря на ужесточение санкций ЕС. По данным издания, в страну была направлена треть белорусской нефти, которая раньше поступала в латвийские порты. При этом, как утверждается, для экспорта нефтепродуктов использовался обман с товарными кодами: попадающие под санкции нефтепродукты маркировались свободными от ограничений кодами. После этого Каллас поручила профильным ведомствам проверить, имело ли место умышленное уклонение от санкций или злоупотребление пробелами в законодательстве.