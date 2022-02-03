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Эстония объявила о прекращении транзита нефтепродуктов из Белоруссии

Ведомости

Правительство Эстонии приняло решение прекратить транзит через территорию страны угольных масел и нефтепродуктов из Белоруссии. Об этом сообщила на пресс-конференции премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

«Мы приняли решение ввести дополнительные санкции против Беларуси со стороны Эстонского государства и приостановить транзит угольных масел и нефтепродуктов, проходящих под таможенным кодом 2707 через Эстонию», — заявила глава правительства (цитата по «Интерфаксу»).

Она добавила, что товары с таким кодом напрямую не подпадают под европейские санкции, однако их транзит из Белоруссии не отражает «главную линию» Таллинна.

Как утверждает Каллас, главная цель санкций — оказать давление на белорусские власти. По задумке эстонского правительства, это должно привести к соблюдению Минском «международных соглашений, международного права, прежде всего прав человека», а также освобождению «политзаключенных», проведению «демократических» выборов и отказу от «агрессии» в отношении своих соседей.

Премьер-министр также сообщила, что в настоящее время лидеры ЕС работают над шестым пакетом санкций против Белоруссии. Эстония предложит внести в него прекращение транзита товаров под кодом 2707.

Ранее, 31 января, эстонская газета Eesti Paevaleht сообщила, что экспорт нефтепродуктов из Белоруссии через Эстонию в 2021 г. вырос почти в три раза по сравнению с 2020-м, несмотря на ужесточение санкций ЕС. По данным издания, в страну была направлена треть белорусской нефти, которая раньше поступала в латвийские порты. При этом, как утверждается, для экспорта нефтепродуктов использовался обман с товарными кодами: попадающие под санкции нефтепродукты маркировались свободными от ограничений кодами. После этого Каллас поручила профильным ведомствам проверить, имело ли место умышленное уклонение от санкций или злоупотребление пробелами в законодательстве.

В начале декабря Евросоюз, Великобритания, США и Канада ввели очередной пакет санкций против Белоруссии. Новые ограничения затронули 20 физических лиц и 12 организаций, в том числе Белорусскую калийную компанию, «Трансавиаэкспорт», «Славкалий, «Белтехэкспорт» и авиакомпанию «Белавиа».

Ранее по теме: Белоруссия ввела ограничения на железнодорожный транзит товаров из Литвы

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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