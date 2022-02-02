Белоруссия ввела ограничения на железнодорожный транзит товаров из Литвы

Премьер Белоруссии считает, что компании республики, «по сути, ничего не потеряли, потеряла экономика Литвы»: «за счет более длинного логистического плеча в РФ» белорусские производители «немного потеряли в маржинальности, но она будет компенсирована ростом мировых цен». Помимо этого Минск планирует взыскать штрафы за расторжение контрактов на перевозку со стороны Литвы.