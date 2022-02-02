Белоруссия ввела ограничения на железнодорожный транзит товаров из Литвы
Белоруссия вводит запрет на транзит ряда товаров из Литвы железнодорожным транспортом, заявил пресс-секретарь министерства иностранных дел республики Анатолий Глаз, передает «БелТА».
«Нами принято решение о запрете перевозок, следующих из Литвы железнодорожным транспортом», — сказал представитель ведомства.
Он напомнил, что ранее Литва запретила транзит белорусских товаров через свои порты. Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко 1 февраля сообщил о планируемых в республике ответных мерах в отношении Литвы после прекращения транзита белорусского калия.
«Действительно, литовская сторона перестала принимать наши поезда, которые транспортировали калий в порт Клайпеды для отгрузки. Ответные меры будут жесткими. Мы, как принято говорить, ответим симметрично. Решение принято, оно коснется железнодорожного транспорта, который следует с территории Литвы», — говорил Головченко.
Премьер Белоруссии считает, что компании республики, «по сути, ничего не потеряли, потеряла экономика Литвы»: «за счет более длинного логистического плеча в РФ» белорусские производители «немного потеряли в маржинальности, но она будет компенсирована ростом мировых цен». Помимо этого Минск планирует взыскать штрафы за расторжение контрактов на перевозку со стороны Литвы.