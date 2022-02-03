Мишустин встретился с Кадыровым
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин провел встречу с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, сообщает ТАСС.
Детали встречи в правительстве не сообщили.
3 февраля пресс-служба Кадырова заявила о встрече главы республики с президентом РФ Владимиром Путиным. Кадыров в ходе встречи доложил президенту о социально-экономическом положении Чечни, сообщала его пресс-служба. 3 февраля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что стороны обсудили «хозяйственные дела, вопросы социально-экономического развития республики». В ходе общения Путин и Кадыров также затронули темы, связанные с работой правоохранительных органов, отметил представитель Кремля.
О встрече Кадырова и Путина сообщили после того, как в центре Грозного прошел митинг против семьи вышедшего в отставку судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева. Как ранее писало агентство «Грозный-информ», в нем приняли участие около 400 000 человек мужского населения. Кадыров ранее призвал вернуть семью Янгулбаевых в Россию. Члены семьи судьи покинули страну после задержания жены Сайди Янгулбаева — Заремы Мусаевой.