Мишустин встретился с Кадыровым

О встрече Кадырова и Путина сообщили после того, как в центре Грозного прошел митинг против семьи вышедшего в отставку судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева. Как ранее писало агентство «Грозный-информ», в нем приняли участие около 400 000 человек мужского населения. Кадыров ранее призвал вернуть семью Янгулбаевых в Россию. Члены семьи судьи покинули страну после задержания жены Сайди Янгулбаева — Заремы Мусаевой.