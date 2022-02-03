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Мишустин встретился с Кадыровым

Ведомости

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин провел встречу с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, сообщает ТАСС.

Детали встречи в правительстве не сообщили.

3 февраля пресс-служба Кадырова заявила о встрече главы республики с президентом РФ Владимиром Путиным. Кадыров в ходе встречи доложил президенту о социально-экономическом положении Чечни, сообщала его пресс-служба. 3 февраля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что стороны обсудили «хозяйственные дела, вопросы социально-экономического развития республики». В ходе общения Путин и Кадыров также затронули темы, связанные с работой правоохранительных органов, отметил представитель Кремля.

О встрече Кадырова и Путина сообщили после того, как в центре Грозного прошел митинг против семьи вышедшего в отставку судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева. Как ранее писало агентство «Грозный-информ», в нем приняли участие около 400 000 человек мужского населения. Кадыров ранее призвал вернуть семью Янгулбаевых в Россию. Члены семьи судьи покинули страну после задержания жены Сайди Янгулбаева — Заремы Мусаевой.

Ранее по теме: Песков подтвердил встречу Путина с Кадыровым

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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