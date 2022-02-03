Канцлер ФРГ Шольц посетит Россию 15 февраля
Визит канцлера ФРГ Олафа Шольца в Россию состоится 15 февраля, переговоры с президентами Польши и Франции Анджеем Дудой и Эммануэлем Макроном запланированы на 8 февраля, сообщает немецкая газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на свои источники.
«Конфликт (вокруг вещания RT DE и Deutsche Welle. – Ред.) вызывает дополнительную напряженность в преддверии инаугурационного визита канцлера Олафа Шольца в Москву 15 февраля», — говорится в сообщении. Как пишет газета, запрет на вещание в России медиакомпании Deutsche Welle не способствует укреплению российско-германских отношений, которые особенно важно поддерживать в разгар украинского кризиса.
По информации источников, основной целью поездки станет «снижение напряженности» вокруг Украины. Шольц намерен «активизировать дипломатические усилия», чтобы предотвратить угрозу «вторжения» России. Встреча с Дудой и Макроном будет посвящена урегулированию внутриукраинского конфликта, добавили в газете.
Осенью прошлого года в западных СМИ, в частности в Bloomberg, стали появляться материалы о наращивании Россией военного контингента вблизи украинских границ и о планах по вторжению этой страны на Украину. Москва при этом наличие подобных планов категорически отрицает, а Киев выражал скептицизм относительно возможности «вторжения» российских войск.
Ранее Комиссия по лицензированию и надзору Германии запретила RT DE вещание в стране. Решение распространяется в том числе на спутниковое и онлайн-вещание, эфиры через мобильное приложение RT и платформу Odysee. Комиссия сослалась на отсутствие у телеканала лицензии на вещание в Германии. В RT, в свою очередь, заявили, что обжалуют это решение — у медиахолдинга есть лицензия на вещание в 33 странах, включая Германию. При этом в RT уточнили, что продюсерская компания RT DE Productions GmbH, которая, по мнению немецкого регулятора, несет правовую ответственность за содержание немецкоязычной программы, не осуществляет вещание в принципе, а лишь производит несколько программ для телеканала RT DE, который вещает из Москвы.
3 февраля МИД России заявил, что примет ответные меры в отношении телерадиокомпании Deutsche Welle — планируется инициировать рассмотрение вопроса о признании ее иностранным агентом. Кроме этого, ведомство сообщило о планах по закрытию корреспондентского пункта Deutsche Welle, аннулированию аккредитации всех сотрудников российского бюро этой телерадиокомпании, а также прекращению ее спутникового и иного вещания. МИД также планирует сформировать перечень представителей ФРГ, причастных к ограничению вещания телеканала RT DE. Им, как отметили в ведомстве, будет запрещен въезд на территорию России. В Deutsche Welle назвали эти меры «чрезмерными» и пообещали продолжить вещание в России до вступления в силу российских контрмер, которые планируется оспорить.