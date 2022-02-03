Канцлер ФРГ Шольц посетит Россию 15 февраля

Ранее Комиссия по лицензированию и надзору Германии запретила RT DE вещание в стране. Решение распространяется в том числе на спутниковое и онлайн-вещание, эфиры через мобильное приложение RT и платформу Odysee. Комиссия сослалась на отсутствие у телеканала лицензии на вещание в Германии. В RT, в свою очередь, заявили, что обжалуют это решение — у медиахолдинга есть лицензия на вещание в 33 странах, включая Германию. При этом в RT уточнили, что продюсерская компания RT DE Productions GmbH, которая, по мнению немецкого регулятора, несет правовую ответственность за содержание немецкоязычной программы, не осуществляет вещание в принципе, а лишь производит несколько программ для телеканала RT DE, который вещает из Москвы.