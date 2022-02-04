МИД Германии прокомментировал меры России против Deutsche Welle

3 февраля МИД России заявил, что в рамках ответа на блокировку вещания в Германии телеканала RT DE планирует инициировать рассмотрение вопроса о признании телерадиокомпании Deutsche Welle иностранным агентом. Кроме этого, ведомство сообщило о планах по закрытию корреспондентского пункта Deutsche Welle, аннулированию аккредитации всех сотрудников российского бюро этой телерадиокомпании, а также прекращению ее спутникового и иного вещания. МИД также планирует сформировать перечень представителей ФРГ, причастных к ограничению вещания телеканала RT DE. Им, как отметили в ведомстве, будет запрещен въезд на территорию России.