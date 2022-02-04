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МИД Германии прокомментировал меры России против Deutsche Welle

Ведомости

Меры, принятые властями России в отношении Deutsche Welle, не имеют под собой оснований и создают напряженность в российско-германских отношениях, говорится в заявлении министерства иностранных дел Германии.

«Меры, объявленные сегодня российским правительством против Deutsche Welle, не имеют под собой никаких оснований и представляют собой новую напряженность в германо-российских отношениях», — заявили в МИДе.

В министерстве отвергли сравнение Deutsche Welle и телеканала RT DE и пояснили, что Deutsche Welle работает в России как независимое СМИ, сотрудники которого много лет работают в стране на основании действующего законодательства и с соответствующими разрешениями. При этом RT DE не обращался к властям ФРГ за лицензией на вещание, хотя вещание телеканала подлежит лицензированию.

К российскому телеканалу в Германии применяются те же правила, что и к остальным вещателям, добавили в МИДе. По закону RT DE имеет право оспорить в суде решение властей, отметили в министерстве.

3 февраля МИД России заявил, что в рамках ответа на блокировку вещания в Германии телеканала RT DE планирует инициировать рассмотрение вопроса о признании телерадиокомпании Deutsche Welle иностранным агентом. Кроме этого, ведомство сообщило о планах по закрытию корреспондентского пункта Deutsche Welle, аннулированию аккредитации всех сотрудников российского бюро этой телерадиокомпании, а также прекращению ее спутникового и иного вещания. МИД также планирует сформировать перечень представителей ФРГ, причастных к ограничению вещания телеканала RT DE. Им, как отметили в ведомстве, будет запрещен въезд на территорию России.

Комиссия по лицензированию и надзору Германии запретила RT DE вещание в стране. Решение распространяется в том числе на спутниковое и онлайн-вещание, эфиры через мобильное приложение RT и платформу Odysee. Комиссия сослалась на отсутствие у телеканала лицензии на вещание в Германии. При этом в прошлом году RT DE получил лицензию в Сербии, которая дает право на вещание в 33 странах, включая Германию, утверждает руководство канала.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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