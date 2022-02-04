МИД Германии прокомментировал меры России против Deutsche Welle
Меры, принятые властями России в отношении Deutsche Welle, не имеют под собой оснований и создают напряженность в российско-германских отношениях, говорится в заявлении министерства иностранных дел Германии.
«Меры, объявленные сегодня российским правительством против Deutsche Welle, не имеют под собой никаких оснований и представляют собой новую напряженность в германо-российских отношениях», — заявили в МИДе.
В министерстве отвергли сравнение Deutsche Welle и телеканала RT DE и пояснили, что Deutsche Welle работает в России как независимое СМИ, сотрудники которого много лет работают в стране на основании действующего законодательства и с соответствующими разрешениями. При этом RT DE не обращался к властям ФРГ за лицензией на вещание, хотя вещание телеканала подлежит лицензированию.
К российскому телеканалу в Германии применяются те же правила, что и к остальным вещателям, добавили в МИДе. По закону RT DE имеет право оспорить в суде решение властей, отметили в министерстве.
3 февраля МИД России заявил, что в рамках ответа на блокировку вещания в Германии телеканала RT DE планирует инициировать рассмотрение вопроса о признании телерадиокомпании Deutsche Welle иностранным агентом. Кроме этого, ведомство сообщило о планах по закрытию корреспондентского пункта Deutsche Welle, аннулированию аккредитации всех сотрудников российского бюро этой телерадиокомпании, а также прекращению ее спутникового и иного вещания. МИД также планирует сформировать перечень представителей ФРГ, причастных к ограничению вещания телеканала RT DE. Им, как отметили в ведомстве, будет запрещен въезд на территорию России.
Комиссия по лицензированию и надзору Германии запретила RT DE вещание в стране. Решение распространяется в том числе на спутниковое и онлайн-вещание, эфиры через мобильное приложение RT и платформу Odysee. Комиссия сослалась на отсутствие у телеканала лицензии на вещание в Германии. При этом в прошлом году RT DE получил лицензию в Сербии, которая дает право на вещание в 33 странах, включая Германию, утверждает руководство канала.