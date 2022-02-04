Путин заявил о подготовке нового контракта по поставкам газа в КНР
Российские компании подготовили новые решения по поставкам углеводородов в Китай, сообщил президент России Владимир Путин в ходе российско-китайских переговоров, передает агентство «Прайм». В частности, речь идет о новом контракте на поставку газа в КНР объемом в 10 млрд куб. м ежегодно.
«Наши нефтяники подготовили очень хорошие новые решения по поставкам углеводородов в Китайскую народную республику. И в газовой отрасли сделан еще один шаг. Я имею в виду новый контракт на поставку газа в Китай с Дальнего Востока России по 10 млрд куб. м», — сказал глава государства.
В 2014 г. «Газпром» подписал контракт с CNPC о поставках до 38 млрд куб. м газа в год в Китай по трубопроводу «Сила Сибири». В декабре прошлого года Путин заявил, что работа в рамках проекта строительства транзитного газопровода из России в Китай через Монголию двигается успешно. Глава государства отметил, что этот газопровод может стать продолжением трубопровода «Сила Сибири — 2». Специалисты уже определили оптимальный маршрут, протяженность и другие параметры, отмечал президент.