Путин заявил о подготовке нового контракта по поставкам газа в КНР

В 2014 г. «Газпром» подписал контракт с CNPC о поставках до 38 млрд куб. м газа в год в Китай по трубопроводу «Сила Сибири». В декабре прошлого года Путин заявил, что работа в рамках проекта строительства транзитного газопровода из России в Китай через Монголию двигается успешно. Глава государства отметил, что этот газопровод может стать продолжением трубопровода «Сила Сибири — 2». Специалисты уже определили оптимальный маршрут, протяженность и другие параметры, отмечал президент.