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Путин заявил о подготовке нового контракта по поставкам газа в КНР

Ведомости

Российские компании подготовили новые решения по поставкам углеводородов в Китай, сообщил президент России Владимир Путин в ходе российско-китайских переговоров, передает агентство «Прайм». В частности, речь идет о новом контракте на поставку газа в КНР объемом в 10 млрд куб. м ежегодно.

«Наши нефтяники подготовили очень хорошие новые решения по поставкам углеводородов в Китайскую народную республику. И в газовой отрасли сделан еще один шаг. Я имею в виду новый контракт на поставку газа в Китай с Дальнего Востока России по 10 млрд куб. м», — сказал глава государства.

В 2014 г. «Газпром» подписал контракт с CNPC о поставках до 38 млрд куб. м газа в год в Китай по трубопроводу «Сила Сибири». В декабре прошлого года Путин заявил, что работа в рамках проекта строительства транзитного газопровода из России в Китай через Монголию двигается успешно. Глава государства отметил, что этот газопровод может стать продолжением трубопровода «Сила Сибири — 2». Специалисты уже определили оптимальный маршрут, протяженность и другие параметры, отмечал президент.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных