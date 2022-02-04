Китай поддержал предложения России по гарантиям безопасности
Китай поддержал предложения России по гарантиям безопасности в Европе, которые обсуждались с США, НАТО и ОБСЕ в середине января, говорится в совместном заявлении глав России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина.
«Китайская сторона относится с пониманием и поддерживает выдвинутые Российской Федерацией предложения по формированию долгосрочных юридически обязательных гарантий безопасности в Европе», — говорится в заявлении.
Россия и Китай отметили, что денонсация США нескольких международных договоров о контроле над вооружениями негативно сказывается на безопасности и стабильности в регионе и в мире. Страны озабочены планами США по развитию глобальной противоракетной обороны и развертыванию ее элементов в разных регионах мира, а также наращиванием потенциала высокоточного неядерного оружия для обезоруживающих ударов и решения других стратегических задач.
17 декабря 2021 г. МИД опубликовал проекты договора с США и соглашения с НАТО, предполагающие отказ от разворачивания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования вне территории альянса, а также от расширения военного блока на восток, ближе к российским границам. 10 января Россия обсудила свои предложения с представителями США, 12 января – с НАТО, 13 января – в рамках ОБСЕ.
26 января США и НАТО передали МИД России письменные ответы на предложения по безопасности. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее отмечал, что в ответе США нет «позитивной реакции» относительно главного требования — прекратить расширение НАТО на восток. Президент России Владимир Путин заявил, что в своем ответе США не учли «принципиальные озабоченности» Москвы.
2 февраля El Pais опубликовала письменные ответы США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона ничего не обнародовала и не знает, откуда у издания конфиденциальные документы. США позже подтвердили их достоверность. Из документов, в частности, следует, что НАТО не хочет отказываться от политики «открытых дверей» и допускает вступление в него Украины и Грузии в будущем. В то же время Вашингтон и Североатлантический альянс предложили вести переговоры по соглашениям о разоружении и укреплять взаимное доверие.