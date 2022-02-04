Китай поддержал предложения России по гарантиям безопасности

2 февраля El Pais опубликовала письменные ответы США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона ничего не обнародовала и не знает, откуда у издания конфиденциальные документы. США позже подтвердили их достоверность. Из документов, в частности, следует, что НАТО не хочет отказываться от политики «открытых дверей» и допускает вступление в него Украины и Грузии в будущем. В то же время Вашингтон и Североатлантический альянс предложили вести переговоры по соглашениям о разоружении и укреплять взаимное доверие.