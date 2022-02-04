МИД назвал условие нормализации работы Deutsche Welle в России

«Вчера вечером меня спрашивали относительно того, какие дальнейшие шаги, как дальше будет обстановка развиваться. А в зависимости от действий немецкой стороны: если Германия пойдет на эскалацию, соответственно мы ответим так же, если Германия пойдет на нормализацию ситуации, мы ответим так же, имею в виду, мы также готовы эту ситуацию нормализовать», — сказала Захарова.