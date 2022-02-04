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МИД назвал условие нормализации работы Deutsche Welle в России

Ведомости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова связала нормализацию ситуации вокруг функционирования телерадиокомпании Deutsche Welle в России с действиями немецкой стороны. Об этом она сказала в ходе брифинга в Москве.

«Вчера вечером меня спрашивали относительно того, какие дальнейшие шаги, как дальше будет обстановка развиваться. А в зависимости от действий немецкой стороны: если Германия пойдет на эскалацию, соответственно мы ответим так же, если Германия пойдет на нормализацию ситуации, мы ответим так же, имею в виду, мы также готовы эту ситуацию нормализовать», — сказала Захарова.

3 февраля МИД России заявил, что в рамках ответа на блокировку вещания в Германии телеканала RT DE планирует инициировать рассмотрение вопроса о признании телерадиокомпании Deutsche Welle иностранным агентом. Кроме этого, ведомство сообщило о планах по закрытию корреспондентского пункта Deutsche Welle, аннулированию аккредитации всех сотрудников российского бюро этой телерадиокомпании, а также прекращению ее спутникового и иного вещания. МИД также планирует сформировать перечень представителей ФРГ, причастных к ограничению вещания телеканала RT DE. Им, как отметили в ведомстве, будет запрещен въезд на территорию России.

Комиссия по лицензированию и надзору Германии запретила RT DE вещание в стране. Решение распространяется в том числе на спутниковое и онлайн-вещание, эфиры через мобильное приложение RT и платформу Odysee. Комиссия сослалась на отсутствие у телеканала лицензии на вещание в Германии. При этом в прошлом году RT DE получил лицензию в Сербии, которая дает право на вещание в 33 странах, включая Германию, утверждает руководство канала.

МИД Германии, комментируя меры своих российских коллег, заявил, что действия в отношении Deutsche Welle не имеют под собой оснований и создают напряженность в российско-германских отношениях. В министерстве отвергли сравнение Deutsche Welle и телеканала RT DE и пояснили, что Deutsche Welle работает в России как «независимое» СМИ, сотрудники которого много лет работают в стране на основании действующего законодательства и с соответствующими разрешениями.

Ранее по теме: МИД Германии прокомментировал меры России против Deutsche Welle

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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