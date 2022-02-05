Тайвань осудил заявление России и Китая о независимости острова

Официальный Пекин считает остров своей территорией. Вашингтон уже более 40 лет, с тех пор как установил дипломатические отношения с КНР в 1979 г., придерживается принципа «стратегической неопределенности» (strategic ambiguity). Он заключается в том, что, признавая Тайвань частью Китая, США поставляют Тайбэю оружие, но прямо не заявляют о том, что придут на помощь Тайваню в случае атаки с материка.