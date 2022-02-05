Тайвань осудил заявление России и Китая о независимости острова
Тайвань осудил заявление, принятое председателем КНР Си Цзиньпином и президентом России Владимиром Путиным перед началом Олимпиады в Пекине, в котором стороны выступили против независимости Тайваня.
«Российская сторона подтверждает приверженность принципу «одного Китая», подтверждает, что Тайвань является неотъемлемой частью Китая, выступает против независимости Тайваня в какой бы то ни было форме», — сообщалось 4 февраля на сайте Кремля.
МИД Тайваня по этому поводу заявил о «решительном протесте». В сообщении ведомства также говорится, что Пекин «принуждает другие страны, международные организации и компании предпринимать действия вопреки их воле», передает ТАСС.
Перед церемонией открытия Олимпийских игр в Пекине Путин и Си Цзиньпин подписали совместное заявление «о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и глобальном устойчивом развитии». Россия и Китай договорились укреплять сотрудничество во множестве областей, в том числе в сфере здравоохранения и борьбы с пандемией. Вдобавок стороны выступили против дальнейшего расширения НАТО.
Посол КНР в Вашингтоне Цинь Ган за неделю до открытия зимних Олимпийских игр в Пекине заявил, что две страны могут быть вовлечены в военный конфликт вокруг Тайваня, если остров продолжит при помощи США «идти по дороге независимости» от материкового Китая.
По словам посла, остров является «самой большой пороховой бочкой» в отношениях между Пекином и Вашингтоном. «Если власти Тайваня, ободряемые Соединенными Штатами, продолжат идти по дороге независимости, это с большой долей вероятности вовлечет Китай и США, две большие страны, в военный конфликт», – сказал Цинь Ган в эфире американскому общественному радио National Public Radio (NPR) 28 января.
Официальный Пекин считает остров своей территорией. Вашингтон уже более 40 лет, с тех пор как установил дипломатические отношения с КНР в 1979 г., придерживается принципа «стратегической неопределенности» (strategic ambiguity). Он заключается в том, что, признавая Тайвань частью Китая, США поставляют Тайбэю оружие, но прямо не заявляют о том, что придут на помощь Тайваню в случае атаки с материка.