Песков заявил о планах вывода войск из Белоруссии после учений

«Здесь Financial Times, конечно же, написала по сути неверно. Потому что в нынешней ситуации Москва и Париж не могли заключить никаких сделок. Это просто невозможно. Франция является и членом ЕС, и председательствующей страной в ЕС, Франция является и членом НАТО, где Франции не принадлежит лидерство. Лидерство принадлежит совсем другой стране в этом блоке. И о каких сделках может идти речь? Поэтому газета просто неверно написала», — подчеркнул он.