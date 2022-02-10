Газета
Политика

Путин связал беспорядки в Казахстане с деятельностью международных банд

Ведомости

Казахстан в январе стал жертвой международных банд, которые воспользовались непростой ситуацией в стране, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым.

«Это наша первая встреча после январских событий, когда Казахстан стал, без всякого преувеличения, жертвой каких-то международных банд, которые воспользовались непростой ситуацией внутри страны», — сказал Путин Токаеву (цитата по ТАСС).

Он отметил, что перед Новым годом ничто не предвещало развития таких событий. Путин добавил, что Казахстан твердо стоит на ногах благодаря усилиям властей.

Массовые протесты начались 2 января на западе Казахстана из-за резкого повышения цен на сжиженный газ для автомобилей с 60 тенге (₽10,2) до 120 (₽20,4). В последующие дни беспорядки перекинулись на другие регионы страны. Особенно сложная ситуация сложилась в Алма-Ате, где участники демонстраций нападали на полицейских и военных, разгромили ряд административных зданий, торговых центров, магазинов и банков, а также ненадолго захватили здание аэропорта.

Токаев назвал участников акций террористами и заявил о попытке госпереворота. В ночь на 6 января стало известно о решении совета ОДКБ направить в Казахстан миротворческий контингент, который взял под охрану ряд стратегических объектов. Режим ЧП был снят по всей стране 19 января, в тот же день минобороны Казахстана сообщило, что из республики были выведены все иностранные военные. По данным властей, в результате беспорядков погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков, более 4500 пострадали.

Ранее по теме: Токаев назвал главную причину беспорядков в Казахстане

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных