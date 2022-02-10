Путин связал беспорядки в Казахстане с деятельностью международных банд
Казахстан в январе стал жертвой международных банд, которые воспользовались непростой ситуацией в стране, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым.
«Это наша первая встреча после январских событий, когда Казахстан стал, без всякого преувеличения, жертвой каких-то международных банд, которые воспользовались непростой ситуацией внутри страны», — сказал Путин Токаеву (цитата по ТАСС).
Он отметил, что перед Новым годом ничто не предвещало развития таких событий. Путин добавил, что Казахстан твердо стоит на ногах благодаря усилиям властей.
Массовые протесты начались 2 января на западе Казахстана из-за резкого повышения цен на сжиженный газ для автомобилей с 60 тенге (₽10,2) до 120 (₽20,4). В последующие дни беспорядки перекинулись на другие регионы страны. Особенно сложная ситуация сложилась в Алма-Ате, где участники демонстраций нападали на полицейских и военных, разгромили ряд административных зданий, торговых центров, магазинов и банков, а также ненадолго захватили здание аэропорта.
Токаев назвал участников акций террористами и заявил о попытке госпереворота. В ночь на 6 января стало известно о решении совета ОДКБ направить в Казахстан миротворческий контингент, который взял под охрану ряд стратегических объектов. Режим ЧП был снят по всей стране 19 января, в тот же день минобороны Казахстана сообщило, что из республики были выведены все иностранные военные. По данным властей, в результате беспорядков погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков, более 4500 пострадали.