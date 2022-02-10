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У российской разведки была информация о подготовке беспорядков в Казахстане

Ведомости

У Службы внешней разведки (СВР) России были данные о подготовке беспорядков, которые начались в Казахстане в начале января, сообщил директор СВР Сергей Нарышкин в интервью «Московскому комсомольцу».

«Конечно, были. Прежде всего о том, что в государства Средней Азии потянулись боевики из разгромленных в Сирии банд ИГИЛ и других террористических группировок. Это не было секретом ни для нас, ни для спецслужб этих государств. Известно было и о том, под чьим патронажем проходило такое перемещение», — заявил Нарышкин.

Он отметил, что все государства региона выражали обеспокоенность этим. Российская разведка передавала данные о подготовке беспорядков коллегам из Казахстана и других стран-членов ОДКБ.

Ранее сегодня президент России Владимир Путин заявил, что Казахстан стал жертвой международных банд, которые воспользовались непростой ситуацией в стране.

Массовые протесты начались 2 января на западе Казахстана из-за резкого повышения цен на сжиженный газ для автомобилей с 60 тенге (₽10,2) до 120 (₽20,4). В последующие дни беспорядки перекинулись на другие регионы страны. Особенно сложная ситуация сложилась в Алма-Ате, где участники демонстраций нападали на полицейских и военных, разгромили ряд административных зданий, торговых центров, магазинов и банков, а также ненадолго захватили здание аэропорта.

Президент страны Касым-Жомарт Токаев назвал участников акций террористами и заявил о попытке госпереворота. В ночь на 6 января стало известно о решении совета ОДКБ направить в Казахстан миротворческий контингент, который взял под охрану ряд стратегических объектов. Режим ЧП был снят по всей стране 19 января, в тот же день минобороны Казахстана сообщило, что из республики были выведены все иностранные военные. По данным властей, в результате беспорядков погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков, более 4500 пострадали.

Ранее по теме: Путин связал беспорядки в Казахстане с деятельностью международных банд

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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