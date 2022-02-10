Газета
Политика

Нарышкин заявил о подготовке Украины к войне

Ведомости

Власти Украины полным ходом готовятся к войне на юго-востоке страны, все боеспособные части армии страны сконцентрированы на границе с Донбассом, в страну также перебрасывают военную технику и боеприпасы из стран НАТО, сообщил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в интервью «Московскому комсомольцу».

«Приготовления идут полным ходом, их не скрыть. Все хоть в какой-то степени боеспособные части ВСУ сконцентрированы на границе с Донбассом. Идет массированная переброска сотен тонн военной техники и боеприпасов с баз США в Европе, из Великобритании, Канады. Наращивается контингент советников и инструкторов из натовских сил спецназначения», — сообщил Нарышкин. Также у СВР есть информация, что на Украине появились отряды боевиков-джихадистов.

По словам директора службы, Служба безопасности Украины и военные силы готовят провокации на линии разграничения в Донбассе и документирование провокаций в стиле фальшивок «белых касок» в Сирии. Также в стране в несколько раз увеличилось число представителей западных СМИ.

«Активно подталкиваемая к военной авантюре украинская власть прекрасно понимает свою судьбу после разжигания конфликта. Не в интересах народов Украины и России, чтобы пламя войны вспыхнуло. Последствия для всех при любом раскладе будут тяжелы», — подчеркнул Нарышкин.

Осенью прошлого года в западных СМИ, в частности в Bloomberg, стали появляться материалы о наращивании Россией военного контингента вблизи украинских границ и о планах по вторжению на Украину. Кремль и российское Министерство иностранных дел неоднократно опровергали сообщения западных СМИ и заявления политиков из США и Евросоюза о якобы имеющихся у Москвы планах по вторжению на Украину.

28 января президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции заявил об отсутствии роста напряженности с Россией. Он отметил, что из-за публикаций СМИ у западных стран складывается впечатление, будто по улицам Киева ездят танки и на Украине идет война, но это не так. 

Ранее по теме: CNN: Байден одобрил переброску дополнительных войск США в Восточную Европу

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных