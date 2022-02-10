Нарышкин заявил о подготовке Украины к войне

«Приготовления идут полным ходом, их не скрыть. Все хоть в какой-то степени боеспособные части ВСУ сконцентрированы на границе с Донбассом. Идет массированная переброска сотен тонн военной техники и боеприпасов с баз США в Европе, из Великобритании, Канады. Наращивается контингент советников и инструкторов из натовских сил спецназначения», — сообщил Нарышкин. Также у СВР есть информация, что на Украине появились отряды боевиков-джихадистов.