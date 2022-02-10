Нарышкин заявил о подготовке Украины к войне
Власти Украины полным ходом готовятся к войне на юго-востоке страны, все боеспособные части армии страны сконцентрированы на границе с Донбассом, в страну также перебрасывают военную технику и боеприпасы из стран НАТО, сообщил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в интервью «Московскому комсомольцу».
«Приготовления идут полным ходом, их не скрыть. Все хоть в какой-то степени боеспособные части ВСУ сконцентрированы на границе с Донбассом. Идет массированная переброска сотен тонн военной техники и боеприпасов с баз США в Европе, из Великобритании, Канады. Наращивается контингент советников и инструкторов из натовских сил спецназначения», — сообщил Нарышкин. Также у СВР есть информация, что на Украине появились отряды боевиков-джихадистов.
По словам директора службы, Служба безопасности Украины и военные силы готовят провокации на линии разграничения в Донбассе и документирование провокаций в стиле фальшивок «белых касок» в Сирии. Также в стране в несколько раз увеличилось число представителей западных СМИ.
«Активно подталкиваемая к военной авантюре украинская власть прекрасно понимает свою судьбу после разжигания конфликта. Не в интересах народов Украины и России, чтобы пламя войны вспыхнуло. Последствия для всех при любом раскладе будут тяжелы», — подчеркнул Нарышкин.
Осенью прошлого года в западных СМИ, в частности в Bloomberg, стали появляться материалы о наращивании Россией военного контингента вблизи украинских границ и о планах по вторжению на Украину. Кремль и российское Министерство иностранных дел неоднократно опровергали сообщения западных СМИ и заявления политиков из США и Евросоюза о якобы имеющихся у Москвы планах по вторжению на Украину.
28 января президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции заявил об отсутствии роста напряженности с Россией. Он отметил, что из-за публикаций СМИ у западных стран складывается впечатление, будто по улицам Киева ездят танки и на Украине идет война, но это не так.