Лавров описал встречу с главой МИД Британии как «разговор немого с глухим»

Министр выразил мнение, что разъяснения Москвы относительно ситуации с Украиной «упали на неподготовленную почву». «Примерно так же, как говорят, что Россия ждет, когда замерзнет земля и станет как камень, чтобы танки спокойно прошли на украинскую территорию. Вот мне кажется, такая же почва сегодня была у наших британских коллег, на которую ложились и от которой отскакивали многочисленные факты, которые мы приводили», — рассказал Лавров.