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Лавров описал встречу с главой МИД Британии как «разговор немого с глухим»

Ведомости

Переговоры с министром иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс были похожи на беседу «немого с глухим», заявил на совместной пресс-конференции с европейским политиком министр иностранных дел России Сергей Лавров.  

«Я, честно говоря, разочарован тем, что разговор немого с глухим у нас получается. Вроде бы слушаем, но не слышим», — сказал он.

Министр выразил мнение, что разъяснения Москвы относительно ситуации с Украиной «упали на неподготовленную почву». «Примерно так же, как говорят, что Россия ждет, когда замерзнет земля и станет как камень, чтобы танки спокойно прошли на украинскую территорию. Вот мне кажется, такая же почва сегодня была у наших британских коллег, на которую ложились и от которой отскакивали многочисленные факты, которые мы приводили», — рассказал Лавров.

Трасс, в свою очередь, опровергла слова коллеги, заверив, что не немая и не глухая. Она отметила, что Москва еще может остановить «агрессию», которая, по мнению британского политика, присутствует по отношению к Украине. Она выразила надежду на урегулирование ситуации дипломатическим путем.

Глава британского МИДа разъяснила, что считает угрозой Украине увеличение российского военного контингента на границе с республикой. Трасс также высказалась о «гибридной кибервойне и других видах войны»,  которые якобы сейчас ведутся с целью подорвать демократию на Украине.

Ранее российский МИД и Кремль, комментируя информацию о скоплении на границе с республикой более 100 000 военных, говорили, что проводят учения на своей территории и перемещают войска по собственному усмотрению. Также во внешнеполитическом ведомстве высказались о неприемлемости войны с Украиной, заверив, что Россия ни на кого нападать не собирается. 

Трасс приехала в Россию с двухдневным визитом. В официальном заявлении британского МИДа говорится, что министр отправляется в Москву, чтобы «отстаивать право Украины на самоопределение», побудить Россию соблюдать международные соглашения и предотвратить эскалацию на границе с республикой. 

Ранее по теме: Лавров назвал встречу с главой МИД Великобритании «беспрецедентной»

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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