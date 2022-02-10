Лавров описал встречу с главой МИД Британии как «разговор немого с глухим»
Переговоры с министром иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс были похожи на беседу «немого с глухим», заявил на совместной пресс-конференции с европейским политиком министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«Я, честно говоря, разочарован тем, что разговор немого с глухим у нас получается. Вроде бы слушаем, но не слышим», — сказал он.
Министр выразил мнение, что разъяснения Москвы относительно ситуации с Украиной «упали на неподготовленную почву». «Примерно так же, как говорят, что Россия ждет, когда замерзнет земля и станет как камень, чтобы танки спокойно прошли на украинскую территорию. Вот мне кажется, такая же почва сегодня была у наших британских коллег, на которую ложились и от которой отскакивали многочисленные факты, которые мы приводили», — рассказал Лавров.
Трасс, в свою очередь, опровергла слова коллеги, заверив, что не немая и не глухая. Она отметила, что Москва еще может остановить «агрессию», которая, по мнению британского политика, присутствует по отношению к Украине. Она выразила надежду на урегулирование ситуации дипломатическим путем.
Глава британского МИДа разъяснила, что считает угрозой Украине увеличение российского военного контингента на границе с республикой. Трасс также высказалась о «гибридной кибервойне и других видах войны», которые якобы сейчас ведутся с целью подорвать демократию на Украине.
Ранее российский МИД и Кремль, комментируя информацию о скоплении на границе с республикой более 100 000 военных, говорили, что проводят учения на своей территории и перемещают войска по собственному усмотрению. Также во внешнеполитическом ведомстве высказались о неприемлемости войны с Украиной, заверив, что Россия ни на кого нападать не собирается.
Трасс приехала в Россию с двухдневным визитом. В официальном заявлении британского МИДа говорится, что министр отправляется в Москву, чтобы «отстаивать право Украины на самоопределение», побудить Россию соблюдать международные соглашения и предотвратить эскалацию на границе с республикой.