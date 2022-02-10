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Путин сообщил о подготовке ответа для США и НАТО по гарантиям безопасности

Ведомости

Российская сторона готовит свой ответ для США и Североатлантического альянса по гарантиям безопасности, переговоры сторон продолжаются в открытом и закрытом режиме, сообщил президент России Владимир Путин в ходе совместной пресс-конференции с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

«Что касается дальнейших переговоров с нашими европейскими, американскими партнерами, они продолжаются и в открытом, и в закрытом режиме. Мы готовим ответ и в НАТО, и в Вашингтон», — рассказал Путин (цитата по «РИА Новости»).

В конце прошлого года Путин заявил, что НАТО в 1990-х гг. обманул Россию, когда пообещал не расширяться на восток. Сейчас страна никому не угрожает, тогда как США «стоят у нее на пороге» со своими ракетами, отметил президент. В связи с этим он заявил о необходимости добиться от западных партнеров юридически закрепленных гарантий безопасности.

17 декабря МИД направил США и НАТО соответствующие документы. Основные требования Москвы касаются отказа альянса от расширения на восток, ближе к российским границам, и от размещения ракет средней и меньшей дальности наземного базирования вне территории военного блока.

Ответ на предложения по гарантиям безопасности был получен 26 января. Текст официально не публиковался по просьбе западных стран, однако Путин сказал, что США и НАТО проигнорировали принципиальные озабоченности России. В самом альянсе сказали, что не собираются возвращаться в границы 1997 г. и не откажутся от принципа «открытых дверей», что делает возможным вступление Украины в военный блок в будущем.

Ранее по теме: Путин призвал МИД добиться от США и НАТО гарантий безопасности

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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