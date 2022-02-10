Путин сообщил о подготовке ответа для США и НАТО по гарантиям безопасности

В конце прошлого года Путин заявил, что НАТО в 1990-х гг. обманул Россию, когда пообещал не расширяться на восток. Сейчас страна никому не угрожает, тогда как США «стоят у нее на пороге» со своими ракетами, отметил президент. В связи с этим он заявил о необходимости добиться от западных партнеров юридически закрепленных гарантий безопасности.