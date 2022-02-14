Газета
Политика

Зеленский призвал уехавших за границу депутатов вернуться на Украину

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к покинувшим страну депутатам Верховной рады с просьбой вернуться на Украину. Слова украинского лидера передает «РИА Новости».

«И я от себя лично хотел бы попросить, чтобы в течение 24 часов, они уже туда (за границу. – Ред.) кого-то из своих родных привезли, чтоб они (депутаты. – Ред.) все-таки вернулись в государство… Считаю, что они должны вернуться, иначе нам надо всем как государству, как руководству делать серьезные выводы», — сказал Зеленский.

Президент тем не менее не назвал имена покинувших страну депутатов. По его словам, власть, в том числе парламент, должна своим примером давать сигналы народу к единству.

«Также большая проблема с олигархами – здесь государство влиять на бизнес не может и не будет. Я считаю, что свой приговор для себя они уже сделали, но считаю, что они должны вернуться к своим предприятиям, к десяткам тысяч человек, которые работают на них и на государство. Они выбрали этот путь, это же не простые люди, они же не айтишники, мы говорим о людях из серьезного индустриального бизнеса, они все были участниками приватизации, государство им тоже что-то дало. Я считаю, дало им большой шанс», — заявил президент Украины.

Ранее о выезде олигархов и бизнесменов за пределы страны сообщило издание «Украинская правда». В публикации СМИ отмечается, что они покидают Украину чартерными рейсами: только за день из Киева вылетело около 20 чартеров и частных самолетов.

Ранее по теме: Песков заявил о позитивных сигналах после переговоров Макрона и Зеленского

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных