Зеленский призвал уехавших за границу депутатов вернуться на Украину
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к покинувшим страну депутатам Верховной рады с просьбой вернуться на Украину. Слова украинского лидера передает «РИА Новости».
«И я от себя лично хотел бы попросить, чтобы в течение 24 часов, они уже туда (за границу. – Ред.) кого-то из своих родных привезли, чтоб они (депутаты. – Ред.) все-таки вернулись в государство… Считаю, что они должны вернуться, иначе нам надо всем как государству, как руководству делать серьезные выводы», — сказал Зеленский.
Президент тем не менее не назвал имена покинувших страну депутатов. По его словам, власть, в том числе парламент, должна своим примером давать сигналы народу к единству.
«Также большая проблема с олигархами – здесь государство влиять на бизнес не может и не будет. Я считаю, что свой приговор для себя они уже сделали, но считаю, что они должны вернуться к своим предприятиям, к десяткам тысяч человек, которые работают на них и на государство. Они выбрали этот путь, это же не простые люди, они же не айтишники, мы говорим о людях из серьезного индустриального бизнеса, они все были участниками приватизации, государство им тоже что-то дало. Я считаю, дало им большой шанс», — заявил президент Украины.
Ранее о выезде олигархов и бизнесменов за пределы страны сообщило издание «Украинская правда». В публикации СМИ отмечается, что они покидают Украину чартерными рейсами: только за день из Киева вылетело около 20 чартеров и частных самолетов.