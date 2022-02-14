Зеленский призвал уехавших за границу депутатов вернуться на Украину

«Также большая проблема с олигархами – здесь государство влиять на бизнес не может и не будет. Я считаю, что свой приговор для себя они уже сделали, но считаю, что они должны вернуться к своим предприятиям, к десяткам тысяч человек, которые работают на них и на государство. Они выбрали этот путь, это же не простые люди, они же не айтишники, мы говорим о людях из серьезного индустриального бизнеса, они все были участниками приватизации, государство им тоже что-то дало. Я считаю, дало им большой шанс», — заявил президент Украины.