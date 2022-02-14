Reuters: Всемирный банк начал эвакуацию сотрудников с Украины
Всемирный банк временно эвакуирует своих сотрудников с Украины на фоне обострения ситуации вокруг страны, передает Reuters со ссылкой на внутреннюю переписку организации.
Всемирный банк продолжает следить за ситуацией на российско-украинской границе и не прекращает свою деятельность на Украине, сообщило сотрудникам руководство организации.
«Главным приоритетом группы Всемирного банка является обеспечение безопасности наших сотрудников и их семей. В соответствии с нашей политикой эвакуации осуществляется временная эвакуация сотрудников и принимаются усиленные меры безопасности», — цитирует агентство содержание служебной записки. При этом в ней не сообщается, куда будут передислоцированы сотрудники банка на Украине и в каком количестве.
В субботу, 12 февраля, госдепартамент США объявил о сокращении персонала своего посольства в Киеве по соображениям безопасности, в том числе за счет перевода ряда дипломатов во Львов. В тот же день Германия временно перенесла свое генконсульство во Львов. Уже более 30 стран призвали своих граждан покинуть территорию Украины или отменить запланированные поездки в страну, среди них — США, Великобритания, Германия, Нидерланды, Финляндия, Латвия, Эстония, Израиль, Япония и Южная Корея. Россия также решила оптимизировать штат своих загранучреждений на Украине, сославшись на угрозу возможной провокации со стороны Украины или «третьих сил».
По данным США, Россия стянула к границам Украины около 100 000 российских военных. В Москве отрицают наличие планов военной агрессии: по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, концентрация войск является реакцией на военные учения НАТО в регионе и продвижение инфраструктуры альянса к границам России. В Москве утверждают, что Киев не выполняет минские соглашения, затягивая переговоры по урегулированию конфликта, и сосредоточил на границе с непризнанными Донецкой и Луганской народными республиками половину личного состава.
Украина 13 февраля запросила встречу с Россией и странами — участницами Венского документа ОБСЕ в течение 48 часов для обсуждения передислокации российских войск вблизи границ страны. Как сообщал глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба, это произошло после того, как Москва проигнорировала требование Киева указать точные районы маневров, количество военных формирований и типы вооружений.
В тот же день глава непризнанной ДНР Денис Пушилин заявил, что Киев наращивает количество военнослужащих и военной техники в Донбассе. 12 февраля Народная милиция ЛНР сообщила, что Киев размещает бронетехнику в жилых районах у линии соприкосновения в Донбассе, а днем ранее в ДНР сообщали о переброске под Краматорск украинского дивизиона зенитных ракетных комплексов С-300.
При этом украинские чиновники не видят угрозы «вторжения» России. Так, 12 февраля президент Украины Владимир Зеленский потребовал от стран Запада предоставить доказательства того, что Россия планирует напасть на его страну. До этого он говорил, что подобные заявления западных чиновников наносят ущерб украинской экономике.