В ДНР заявили, что Генштаб Украины подготовил план вторжения в Донбасс
Генштаб вооруженных сил Украины подготовил план вторжения на территории непризнанных Донецкой и Луганской народных республик, заявил замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
«Генштаб ВС Украины уже подготовил план о вторжении на территории республик, он скоро будет утвержден на Совбезе Украины», — сказал Басурин в эфире телеканала «Россия 1». По его словам, Украина перебрасывает к Донбассу дополнительные части и воинские соединения, а также занимается подготовкой и отправкой диверсионных групп, которые должны работать в городской черте. «В принципе, Украина под лозунгами мира реально готовится к войне», — добавил он.
Заявление Басурина прозвучало на фоне нарастания геополитической напряженности в регионе: в Москве утверждают, что Киев не выполняет минские соглашения, затягивая переговоры по урегулированию конфликта, и сосредоточил на границе с ДНР и ЛНР половину личного состава. По данным украинского и американского военного командования, Россия стянула к границам Украины около 100 000 российских военных. В Москве отрицают наличие планов военной агрессии: по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, концентрация войск является реакцией на военные учения НАТО в регионе и продвижение инфраструктуры альянса к границам России.
Украина 13 февраля запросила встречу с Россией и странами - участницами Венского документа ОБСЕ в течение 48 часов для обсуждения передислокации российских войск вблизи украинских границ. Как сообщал глава МИДа республики Дмитрий Кулеба, это произошло после того, как Москва проигнорировала требование Киева указать точные районы маневров, количество военных формирований и типы вооружений.
Накануне глава непризнанной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что Киев наращивает количество военнослужащих и военной техники в Донбассе. 12 февраля Народная милиция ЛНР сообщила, что Киев размещает бронетехнику в жилых районах у линии соприкосновения в Донбассе, а днем ранее в ДНР сообщали о переброске под Краматорск украинского дивизиона зенитных ракетных комплексов С-300.