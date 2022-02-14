В ДНР заявили, что Генштаб Украины подготовил план вторжения в Донбасс

«Генштаб ВС Украины уже подготовил план о вторжении на территории республик, он скоро будет утвержден на Совбезе Украины», — сказал Басурин в эфире телеканала «Россия 1». По его словам, Украина перебрасывает к Донбассу дополнительные части и воинские соединения, а также занимается подготовкой и отправкой диверсионных групп, которые должны работать в городской черте. «В принципе, Украина под лозунгами мира реально готовится к войне», — добавил он.