Украина запросила встречу с Россией и участниками Венского документа
Украина запросила встречу со всеми странами - участниками Венского документа, в том числе с Россией, в течение 48 часов, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в своем аккаунте в Twitter.
«Россия не ответила на наш запрос по Венскому документу. Мы делаем следующий шаг. Украина созывает встречу с РФ и всеми государствами-участниками в течение следующих 48 часов для обсуждения усиления и перемещения войск РФ вдоль нашей границы и во временно оккупированном Крыму», — заявил Кулеба. Он отметил, что если Россия серьезно относится к своим заявлениям о неделимости безопасности в ОБСЕ, она должна обеспечить военную прозрачность, чтобы снизить напряжение и укрепить безопасность всех стран-участников.
11 февраля глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что украинские власти отправили в Россию запрос о предоставлении детальных разъяснений «военной деятельности» в районах, прилегающих к украинской границе. Источник «РИА Новости» в МИДе подтвердил, что российская сторона получила по каналам связи ОБСЕ запрос Украины о предоставлении в течение двух суток данных о районах военной деятельности и численности военных. По словам собеседника агентства, МИД считает запрос необоснованным: министерство уверено, что таким образом Киев отвлекает внимание от своей «необычной военной активности» и обстрелов Донбасса.
Венский документ 2011 г. подписали 56 государств, входящих в ОБСЕ (за исключением Монголии). В их числе, кроме России и Украины, США, Великобритания, Австрия, Германия, Турция, Франция, Чехия, Швеция. Цель документа — укрепление безопасности и доверия между странами. В соответствии с договоренностями, страны-участницы каждый год обмениваются данными о военных силах и основных системах вооружений, планировании в сфере обороны и военных бюджетах. В документе предусмотрены консультации в связи с «необычной военной деятельностью» и опасными инцидентами.
С осени 2021 г. в странах Запада приписывают России планы военной агрессии в отношении Украины. Госсекретарь США Энтони Блинкен утверждает, что Россия сосредоточила возле границы с Украиной более 100 000 своих военнослужащих и их число увеличивается с каждым днем. В Москве неоднократно говорили, что не собираются ни на кого нападать и перемещают войска по собственному усмотрению на своей территории, в частности, из-за «недружелюбной атмосферы», созданной из-за учений НАТО и продвижения инфраструктуры альянса к российским границам.
12 февраля Politico со ссылкой на официальные лица США писала, что президент США Джо Байден якобы сообщил союзникам на Западе, что Россия намерена напасть на Украину 16 февраля. Президент Украины Владимир Зеленский призвал передавать властям страны любые данные о приписываемых России планах по эскалации обстановки, писали «РИА Новости».