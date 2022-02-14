Украина запросила встречу с Россией и участниками Венского документа

С осени 2021 г. в странах Запада приписывают России планы военной агрессии в отношении Украины. Госсекретарь США Энтони Блинкен утверждает, что Россия сосредоточила возле границы с Украиной более 100 000 своих военнослужащих и их число увеличивается с каждым днем. В Москве неоднократно говорили, что не собираются ни на кого нападать и перемещают войска по собственному усмотрению на своей территории, в частности, из-за «недружелюбной атмосферы», созданной из-за учений НАТО и продвижения инфраструктуры альянса к российским границам.