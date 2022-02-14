Джонсон призвал страны к диалогу с Россией для предотвращения конфликта
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что мир находится «на краю пропасти», он призвал все страны вести диалог с Россией, чтобы не допустить военного конфликта на Украине.
«Мы находимся на краю пропасти, но у президента [России Владимира] Путина еще есть время отшагнуть от края. Мы призываем всех принимать участие в диалоге и обращаемся к российскому правительству с призывом не допустить ошибки, которая имела бы катастрофические последствия для России», — написал Джонсон в Twitter.
Осенью прошлого года в западных СМИ, в частности в Bloomberg, стали появляться материалы о наращивании Россией военного контингента вблизи украинских границ и о планах по вторжению на Украину. В Москве в ответ на подобные публикации неоднократно заявляли, что проводят учения и перемещают войска только по собственной территории по своему усмотрению. В Министерстве иностранных дел России, а также в Кремле подчеркивали, что сама мысль о войне с Украиной неприемлема и страна не собирается ни на кого нападать.
28 января об отсутствии эскалации на границе между двумя странами заявил президент Украины Владимир Зеленский. До него об отсутствии признаков готовящегося нападения высказался министр обороны республики Алексей Резников. Аналогичное мнение выразил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.
В начале февраля официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что больше не будет называть якобы планирующееся вторжение России на Украину «неизбежным», потому что власти США не знают, принял ли такое решение президент России Владимир Путин. 12 февраля Зеленский потребовал предоставить доказательства того, что Россия планирует напасть на его страну. До этого он говорил, что подобные заявления западных чиновников наносят ущерб украинской экономике.