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Джонсон призвал отказаться от «Северного потока — 2»

Ведомости

Европа должна отказаться от «Северного потока — 2» и стремиться к поиску альтернативных источников энергии, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в эфире канала Sky News.

«Я думаю, что сейчас всем европейском странам нужно вывести «Северный поток» из кровообращения, выдернуть эту подкожную капельницу российских углеводородов, которая поддерживает работу столь многих европейских экономик», — сказал британский премьер.

«Нам нужно найти альтернативные источники энергии, и мы должны быть готовы наложить на Россию очень и очень серьезные экономические ограничения», — добавил он.

Строительство газопровода, который проходит из России в Германию по дну Балтийского моря, полностью завершилось 10 сентября прошлого года. «Газпром» в октябре заполнил газом первую нитку «Северного потока — 2», вторую — в конце декабря. В настоящее время процесс сертификации газопровода приостановлен немецким регулятором, который не ожидает окончания процедуры ранее второй половины года. Великобритания неоднократно выступала против проекта. В октябре глава британского МИДа Лиз Трасс заявила, что ввод магистрали в эксплуатацию может подорвать европейскую безопасность, а также усилить контроль России над теми странами, которые зависят от поставок газа.

Джонсон в понедельник также заявил, что Европа находится «на краю пропасти» из-за ситуации вокруг Украины, но еще есть время для того, чтобы сделать «шаг назад». Он напомнил, что, по данным западных спецслужб, Россия стянула около 130 000 военнослужащих к границе с Украиной. По словам премьера, что означает, что Россия якобы готовит вторжение в соседнюю страну. Комментируя вопрос о том, когда можно ожидать вторжения, он сослался на позицию США, которые допускают эскалацию уже в течение ближайших 48 часов.

Как заявила Лиз Трасс, Германия «ясно» дала понять, что «Северный поток — 2» не будет запущен, если Россия вторгнется на Украину. Заблокировать работу газопровода в случае нападения на Киев также угрожал президент США Джо Байден. Канцлер Германии Олаф Шольц высказывался по этому вопросу более осторожно: он заявлял в январе, что в ответ на военную агрессию России будут обсуждаться любые меры. О своих разногласиях с Шольцем по «Северному потоку — 2» в понедельник сообщил и президент Украины Владимир Зеленский, который считает газопровод «геополитическим оружием» в руках Кремля.

Ранее по теме: Зеленский и Шольц разошлись в оценках «Северного потока — 2»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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