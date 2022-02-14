Джонсон призвал отказаться от «Северного потока — 2»

Джонсон в понедельник также заявил, что Европа находится «на краю пропасти» из-за ситуации вокруг Украины, но еще есть время для того, чтобы сделать «шаг назад». Он напомнил, что, по данным западных спецслужб, Россия стянула около 130 000 военнослужащих к границе с Украиной. По словам премьера, что означает, что Россия якобы готовит вторжение в соседнюю страну. Комментируя вопрос о том, когда можно ожидать вторжения, он сослался на позицию США, которые допускают эскалацию уже в течение ближайших 48 часов.