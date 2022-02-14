Джонсон призвал отказаться от «Северного потока — 2»
Европа должна отказаться от «Северного потока — 2» и стремиться к поиску альтернативных источников энергии, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в эфире канала Sky News.
«Я думаю, что сейчас всем европейском странам нужно вывести «Северный поток» из кровообращения, выдернуть эту подкожную капельницу российских углеводородов, которая поддерживает работу столь многих европейских экономик», — сказал британский премьер.
«Нам нужно найти альтернативные источники энергии, и мы должны быть готовы наложить на Россию очень и очень серьезные экономические ограничения», — добавил он.
Строительство газопровода, который проходит из России в Германию по дну Балтийского моря, полностью завершилось 10 сентября прошлого года. «Газпром» в октябре заполнил газом первую нитку «Северного потока — 2», вторую — в конце декабря. В настоящее время процесс сертификации газопровода приостановлен немецким регулятором, который не ожидает окончания процедуры ранее второй половины года. Великобритания неоднократно выступала против проекта. В октябре глава британского МИДа Лиз Трасс заявила, что ввод магистрали в эксплуатацию может подорвать европейскую безопасность, а также усилить контроль России над теми странами, которые зависят от поставок газа.
Джонсон в понедельник также заявил, что Европа находится «на краю пропасти» из-за ситуации вокруг Украины, но еще есть время для того, чтобы сделать «шаг назад». Он напомнил, что, по данным западных спецслужб, Россия стянула около 130 000 военнослужащих к границе с Украиной. По словам премьера, что означает, что Россия якобы готовит вторжение в соседнюю страну. Комментируя вопрос о том, когда можно ожидать вторжения, он сослался на позицию США, которые допускают эскалацию уже в течение ближайших 48 часов.
Как заявила Лиз Трасс, Германия «ясно» дала понять, что «Северный поток — 2» не будет запущен, если Россия вторгнется на Украину. Заблокировать работу газопровода в случае нападения на Киев также угрожал президент США Джо Байден. Канцлер Германии Олаф Шольц высказывался по этому вопросу более осторожно: он заявлял в январе, что в ответ на военную агрессию России будут обсуждаться любые меры. О своих разногласиях с Шольцем по «Северному потоку — 2» в понедельник сообщил и президент Украины Владимир Зеленский, который считает газопровод «геополитическим оружием» в руках Кремля.