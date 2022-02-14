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Зеленский и Шольц разошлись в оценках «Северного потока — 2»

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что у него с канцлером Германии Олафом Шольцем разные взгляды на газопровод «Северный поток — 2».

«Мы обсудили риски безопасности, связанные с "Северным потоком — 2". И тут у нас есть некоторые разногласия в оценке», — сказал Зеленский на брифинге по итогам встречи c главой правительства ФРГ.

По словам Зеленского, Украина по-прежнему рассматривает газопровод как «геополитическое оружие», в связи с чем требует «энергетических гарантий и гарантий безопасности». Он также предложил Шольцу начать стратегический диалог в энергетической сфере. «Я предложил начать конкретный стратегический диалог в энергетической сфере, в рамках которого будут выработаны энергетические гарантии и действенная поддержка нашей страны. Важно, чтобы Германия стала гарантом продолжения транзита газа по территории Украины», — добавил Зеленский.

Украина неоднократно выступала против строительства газопровода, который проходит в обход ее территории из России в Германию по дну Балтийского моря. По оценке самого Зеленского, ввод магистрали в эксплуатацию лишит украинский бюджет до $3 млрд в год, получаемых от транзита российского газа. Россия называет «Северный поток — 2» исключительно коммерческим проектом и призывает не политизировать его. Шольц ранее заявлял, что Германия не исключает никаких вариантов санкций против России в случае эскалации ситуации вокруг Украины, в том числе и по газопроводу.

В ноябре прошлого года Федеральное сетевое агентство Германии временно приостановило сертификацию швейцарской Nord Stream 2 AG (принадлежит «Газпрому») в качестве оператора «Северного потока — 2». Немецкий регулятор обосновал это требованиями законодательства страны, в соответствии с которыми сертифицировать компанию можно лишь тогда, когда она будет «организована в юридической форме» согласно правовым нормам государства. В конце января Nord Stream 2 AG заявила об учреждении «дочки» в Германии, необходимой для успешного окончания процедуры.

Впоследствии регулятор подтвердил создание и регистрацию немецкой компании, но сообщил, что пока не получил все необходимые документы для сертификации трубопровода. По словам главы ведомства, завершения процесса сертификации «Северного потока — 2» едва ли можно ожидать в первой половине 2022 г. 

Ранее по теме: Регулятор ФРГ усомнился в сертификации «Северного потока — 2» до конца июня

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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