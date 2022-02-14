Зеленский и Шольц разошлись в оценках «Северного потока — 2»

Украина неоднократно выступала против строительства газопровода, который проходит в обход ее территории из России в Германию по дну Балтийского моря. По оценке самого Зеленского, ввод магистрали в эксплуатацию лишит украинский бюджет до $3 млрд в год, получаемых от транзита российского газа. Россия называет «Северный поток — 2» исключительно коммерческим проектом и призывает не политизировать его. Шольц ранее заявлял, что Германия не исключает никаких вариантов санкций против России в случае эскалации ситуации вокруг Украины, в том числе и по газопроводу.