Зеленский созвал СНБО из-за ситуации вокруг ДНР и ЛНР
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что созвал Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) страны после того, как президент России Владимир Путин провел заседание Совета безопасности по вопросу признания независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
«В связи с заявлениями, прозвучавшими на заседании Совета безопасности Российской Федерации, провел срочные консультации с [президентом Франции] Эммануэлем Макроном и [канцлером Германии] Олафом Шольцем и созвал СНБО», — написал Зеленский на своей странице в Twitter.
Сегодня главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Путину с просьбой признать независимость республик. После этого президент России провел совещание Совбеза, на котором министры и главы ведомств высказались в пользу признания указанных территорий. По итогам заседания Путин заявил, что примет решение сегодня. Позже пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков анонсировал обращение президента к гражданам.
ДНР и ЛНР объявили о своей независимости весной 2014 г., когда на территориях Донецкой и Луганской областей Украины начался вооруженный конфликт, спровоцированный силовым захватом власти в Киеве. Позже республики провели референдумы о независимости от Украины. США, страны Европы и ряд других государств не признали результаты голосования. Россия заявила об «уважении» референдумов, однако также не подтвердила признание ДНР и ЛНР юридически.
17 февраля ситуация в ДНР и ЛНР начала ухудшаться. Представители Донбасса заявили об обстрелах с украинской стороны и попытках провокаций. Власти республик утверждают, что Украина готовится к силовому урегулированию ситуации с ДНР и ЛНР. На этом фоне жителей Донбасса стали эвакуировать в Россию. Киев отрицает свою причастность к обстрелам. Украинские власти заявили, что ополченцы Донбасса обстреливают себя сами.