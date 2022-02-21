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Зеленский созвал СНБО из-за ситуации вокруг ДНР и ЛНР

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что созвал Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) страны после того, как президент России Владимир Путин провел заседание Совета безопасности по вопросу признания независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

«В связи с заявлениями, прозвучавшими на заседании Совета безопасности Российской Федерации, провел срочные консультации с [президентом Франции] Эммануэлем Макроном и [канцлером Германии] Олафом Шольцем и созвал СНБО», — написал Зеленский на своей странице в Twitter.

Сегодня главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Путину с просьбой признать независимость республик. После этого президент России провел совещание Совбеза, на котором министры и главы ведомств высказались в пользу признания указанных территорий. По итогам заседания Путин заявил, что примет решение сегодня. Позже пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков анонсировал обращение президента к гражданам.

ДНР и ЛНР объявили о своей независимости весной 2014 г., когда на территориях Донецкой и Луганской областей Украины начался вооруженный конфликт, спровоцированный силовым захватом власти в Киеве. Позже республики провели референдумы о независимости от Украины. США, страны Европы и ряд других государств не признали результаты голосования. Россия заявила об «уважении» референдумов, однако также не подтвердила признание ДНР и ЛНР юридически.

17 февраля ситуация в ДНР и ЛНР начала ухудшаться. Представители Донбасса заявили об обстрелах с украинской стороны и попытках провокаций. Власти республик утверждают, что Украина готовится к силовому урегулированию ситуации с ДНР и ЛНР. На этом фоне жителей Донбасса стали эвакуировать в Россию. Киев отрицает свою причастность к обстрелам. Украинские власти заявили, что ополченцы Донбасса обстреливают себя сами.

Ранее по теме: Путин пообещал принять решение по вопросу признания ДНР и ЛНР 21 февраля

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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