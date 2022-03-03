В ЛДПР предложили отправлять участников незаконных акций на службу в Донбасс
Депутаты Госдумы от партии ЛДПР Ярослав Нилов и Андрей Луговой предложили отправлять на военную службу в Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР) граждан, привлеченных к ответственности за участие в незаконных акциях против использования российских Вооруженных сил за рубежом. Соответствующий законопроект опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.
«Граждане, привлеченные к ответственности за участие в несанкционированном публичном мероприятии, направленном против использования Вооруженных сил Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, подлежат призыву на военную службу. Такие граждане направляются для прохождения военной службы на территориях Донецкой народной республики или Луганской народной республики», — сказано в документе.
Такую поправку предлагается внести в федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе». Указано, что дополнительных бюджетных расходов данная мера не потребует.
В пояснительной записке к законопроекту сказано, что жители Донбасса на протяжении восьми лет подвергались «издевательствам и геноциду» со стороны украинского правительства. При этом некоторые люди не согласны с военной операцией, которую начала Россия в ДНР и ЛНР. Такие граждане, как утверждают авторы инициативы, добиваются прекращения военной операции, «распространяют заведомо ложную информацию о ходе операции» и «пытаются всячески дискредитировать» российские Вооруженные силы и руководство страны. Для этого, по мнению депутатов ЛДПР, участников несанкционированных акций необходимо отправить в ДНР и ЛНР, поскольку они «должны увидеть своими глазами то, во что превратил киевский режим территории данных республик».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя законопроект, сказал, что подобное вряд ли возможно. «Вряд ли. Призыв на военную службу — это долг и привилегия. Это не может быть наказанием», — заявил он (цитата по ТАСС).
21 февраля Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). 22 февраля президент Владимир Путин подписал федеральные законы о ратификации договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с этими территориями, подразумевающие в том числе военную помощь. 24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Ее целью он назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Президент заверил, что планов по оккупации Украины у России нет, однако Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации этой страны. Как пояснял представитель Минобороны Игорь Конашенков, на территории Украины должны были появиться базы НАТО с ядерным оружием. США, Канада, ЕС, Великобритания, Япония и другие страны ввели в отношении России жесткие экономические санкции.