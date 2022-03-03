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Госдеп рассматривает введение санкций против Индии из-за закупок оружия у России

Ведомости

Администрация США изучает необходимость введения санкций в отношении Индии в связи с ее запасами российского вооружения и зависимостью от военной техники из России, сообщило издание The Hill со ссылкой на помощника госсекретаря США по делам Южной Азии Дональда Лу. Власти США рассматривают такие санкции в связи с военной операцией России на Украине.

По словам Лу, администрация США взвешивает, насколько тесные военные отношения Индии и России угрожают безопасности США. «Это вопрос, который мы рассматриваем очень внимательно, поскольку администрация рассматривает более широкий вопрос о том, применять ли санкции в соответствии с CAATSA или отказаться от этих санкций», — заявил он.

Он отметил, что администрация США сейчас пытается понять, могут ли оборонные технологии США, которыми страна делится с Индией, быть защищены надлежащим образом, учитывая исторические отношения России и Индии и торговлю оборонной продукцией.

Лу заявил, что высокопоставленные лица США, в том числе президент Джо Байден и госсекретарь Энтони Блинкен, призвали Индию занять более четкую позицию против спецоперации России на Украине.

6 декабря прошлого года Минобороны России сообщило о проведении в Нью-Дели заседания российско-индийской межправительственной комиссии по военному и военно-техническому сотрудничеству. В частности, стороны подписали соглашение о программе военно-технического сотрудничества до 2030 г. Тогда же Россия и Индия подписали контракт о совместном выпуске 600 000 автоматов АК-203 на предприятии в городе Корва штата Уттар-Прадеш.

Ранее по теме: Россия и Индия подписали контракт о совместном производстве автоматов «Калашников»

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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