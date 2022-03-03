Госдеп рассматривает введение санкций против Индии из-за закупок оружия у России

По словам Лу, администрация США взвешивает, насколько тесные военные отношения Индии и России угрожают безопасности США. «Это вопрос, который мы рассматриваем очень внимательно, поскольку администрация рассматривает более широкий вопрос о том, применять ли санкции в соответствии с CAATSA или отказаться от этих санкций», — заявил он.