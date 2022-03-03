Россия и Украина договорились о формате гуманитарных коридоров
Министерства обороны России и Украины в ходе переговоров договорились о формате коридоров для выхода гражданских в безопасное место, сообщил ТАСС со ссылкой на главу российской делегации и помощника президента Владимира Мединского.
«Стороны, представители Министерства обороны Российской Федерации и министерства обороны Украины, договорились о формате режима поддержания гуманитарных коридоров для выхода гражданского населения, возможном временном прекращении боевых действий в секторе гуманитарного коридора на период выхода гражданского населения», — заявил Мединский.
Он назвал это существенным прогрессом. Мединский также призвал мирное население воспользоваться гуманитарными коридорами или сделать все возможное, чтобы боевые действия прекратились. Он добавил, что сторонам удалось договориться по части вопросов.
3 марта в Беловежской пуще состоялся второй раунд российско-украинских переговоров по ситуации на Украине. Первый раунд переговоров состоялся 28 февраля в Гомеле. Стороны тогда договорились продолжать диалог и разъехались в свои столицы, чтобы проанализировать услышанное.
21 февраля Россия признала независимость ДНР и ЛНР. 22 февраля президент Владимир Путин подписал федеральные законы о ратификации договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с этими территориями, подразумевающие в том числе военную помощь. 24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Ее целью он назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Президент заверил, что планов по оккупации Украины у России нет, однако Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации этой страны. Как пояснял представитель Минобороны Игорь Конашенков, на территории Украины должны были появиться базы НАТО с ядерным оружием. США, Канада, ЕС, Великобритания, Япония и другие страны ввели в отношении России жесткие экономические санкции.