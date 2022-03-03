В Кремле оценили итоги второго раунда российско-украинских переговоров
Понимание по гуманитарным вопросам, которого Москва и Киев достигли в ходе переговоров 3 марта, очень важно в такой тяжелой ситуации, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.
«Понимание по гуманитарным вопросам в такой тяжелой ситуации очень важно», — заявил Песков.
3 марта прошел второй раунд переговоров России и Украины. Глава российской делегации и помощник президента Владимир Мединский сообщил, что сторонам удалось договориться о формате поддержания гуманитарных коридоров для выхода мирных жителей и возможном прекращении боевых действий в секторе гуманитарного коридора. Он добавил, что сторонам удалось договориться по нескольким вопросам.
21 февраля Россия признала независимость ДНР и ЛНР. 22 февраля президент Владимир Путин подписал федеральные законы о ратификации договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с этими территориями, подразумевающие в том числе военную помощь. 24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Ее целью он назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Президент заверил, что планов по оккупации Украины у России нет, однако Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации этой страны. Как пояснял представитель Минобороны Игорь Конашенков, на территории Украины должны были появиться базы НАТО с ядерным оружием. США, Канада, ЕС, Великобритания, Япония и другие страны ввели в отношении России жесткие экономические санкции.