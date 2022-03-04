Путин заявил об отсутствии недобрых намерений в отношении соседей России
Россия не имеет недобрых намерений в отношении сопредельных государств, однако им не стоит нагнетать ситуацию, заявил президент России Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 24».
«У нас нет никаких — мы всегда об этом говорили — никаких недобрых намерений в отношении наших соседей, им бы посоветовал тоже не нагнетать ситуацию, не вводить никаких ограничений. Мы все свои обязательства выполняем», — сказал глава государства на церемонии поднятия флага на пароме «Маршал Рокоссовский».
В ходе мероприятия губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что паромное сообщение для региона является единственным видом регулярного сообщения с остальной территорией России, который не зависит «от политики сопредельных государств». Проекты подобного рода повышают логистическую независимость государства, подчеркнул Путин.
21 февраля Россия признала независимость ДНР и ЛНР. 22 февраля президент Владимир Путин подписал федеральные законы о ратификации договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с этими территориями, подразумевающие в том числе военную помощь. 24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Ее целью он назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Президент заверил, что планов по оккупации Украины у России нет, однако Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации этой страны. Как пояснял представитель Минобороны Игорь Конашенков, на территории Украины должны были появиться базы НАТО с ядерным оружием. США, Канада, ЕС, Великобритания, Япония и другие страны ввели в отношении России жесткие экономические санкции.