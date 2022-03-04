Минобороны России сообщило об уничтожении объекта украинского батальона в ДНР
Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения, как утверждает ведомство, командно-наблюдательного пункта батальона «Айдар» (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) на территории Донецкой народной республики.
Объект был поражен управляемым авиационным боеприпасом, запущенным с беспилотника «Иноходец» Воздушно-космических сил России, говорится в сообщении Минобороны.
Батальон «Айдар» был создан весной 2014 г. и изначально состоял из добровольцев, воевавших на стороне Киева в ходе вооруженного конфликта в Донбассе, впоследствии переформирован в 24-й отдельный штурмовой батальон сухопутных войск Вооруженных сил Украины.
По данным правозащитной организации Amnesty International, бойцы батальона были причастны к массовым нарушениям прав человека, включая похищения, незаконные задержания, жестокое обращение, кражи, вымогательство и, возможно, расправы.
Российские войска утром 24 февраля начали специальную военную операцию на Украине. Ее заявленная цель — защита гражданского населения Донбасса от «геноцида», который якобы проводят киевские власти, а также «денацификация и демилитаризация» Украины.
По данным Минобороны на 4 марта, всего с начала операции поражено 1812 объектов, среди них 65 пунктов управления и узлов связи ВСУ, 56 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, «Бук М-1» и «Оса», а также 59 радиолокационных станций. Кроме того, уничтожено 49 самолетов на земле и 13 самолетов в воздухе, 635 танков и других боевых бронированных машин, 67 реактивных систем залпового огня, 252 орудия полевой артиллерии и миномета, 442 единицы специальной военной автомобильной техники и 54 беспилотных летательных аппарата.
Роскомнадзор требует от российских СМИ при публикации новостей о вооруженном конфликте на Украине ссылаться только на официальные российские источники.