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Минобороны России сообщило об уничтожении объекта украинского батальона в ДНР

Ведомости

Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения, как утверждает ведомство, командно-наблюдательного пункта батальона «Айдар» (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) на территории Донецкой народной республики.

Объект был поражен управляемым авиационным боеприпасом, запущенным с беспилотника «Иноходец» Воздушно-космических сил России, говорится в сообщении Минобороны.

Батальон «Айдар» был создан весной 2014 г. и изначально состоял из добровольцев, воевавших на стороне Киева в ходе вооруженного конфликта в Донбассе, впоследствии переформирован в 24-й отдельный штурмовой батальон сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

По данным правозащитной организации Amnesty International, бойцы батальона были причастны к массовым нарушениям прав человека, включая похищения, незаконные задержания, жестокое обращение, кражи, вымогательство и, возможно, расправы.

Российские войска утром 24 февраля начали специальную военную операцию на Украине. Ее заявленная цель — защита гражданского населения Донбасса от «геноцида», который якобы проводят киевские власти, а также «денацификация и демилитаризация» Украины.

По данным Минобороны на 4 марта, всего с начала операции поражено 1812 объектов, среди них 65 пунктов управления и узлов связи ВСУ, 56 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, «Бук М-1» и «Оса», а также 59 радиолокационных станций. Кроме того, уничтожено 49 самолетов на земле и 13 самолетов в воздухе, 635 танков и других боевых бронированных машин, 67 реактивных систем залпового огня, 252 орудия полевой артиллерии и миномета, 442 единицы специальной военной автомобильной техники и 54 беспилотных летательных аппарата.

Роскомнадзор требует от российских СМИ при публикации новостей о вооруженном конфликте на Украине ссылаться только на официальные российские источники.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных