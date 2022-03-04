Минобороны России сообщило об уничтожении объекта украинского батальона в ДНР

По данным Минобороны на 4 марта, всего с начала операции поражено 1812 объектов, среди них 65 пунктов управления и узлов связи ВСУ, 56 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, «Бук М-1» и «Оса», а также 59 радиолокационных станций. Кроме того, уничтожено 49 самолетов на земле и 13 самолетов в воздухе, 635 танков и других боевых бронированных машин, 67 реактивных систем залпового огня, 252 орудия полевой артиллерии и миномета, 442 единицы специальной военной автомобильной техники и 54 беспилотных летательных аппарата.