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Политика

В Раде сообщили об убийстве сотрудниками СБУ члена делегации Киева на переговорах с РФ

Ведомости

Сотрудники Службы безопасности Украины при задержании убили банковского эксперта Дениса Киреева, сообщил депутат Верховной рады Александр Дубинский. По его словам, Киреев был членом первой украинской делегации на переговорах с Россией. Однако офис президента Украины не упоминал его имя среди участников делегации.

«При задержании Служба безопасности Украины застрелила члена украинской переговорной делегации Дениса Киреева. Его подозревали в государственной измене», — написал Дубинский в своем Telegram-канале. Официального подтверждения этой информации не поступало.

Киреев — банковский эксперт, в 2006-2012 гг. был членом набсовета «Укрэксимбанка», в 2010-2014 гг. занимал должность первого заместителя председателя правления «Ощадбанка», в разное время возглавлял ключевые департаменты в Credit Lyonnais, Citibank, Rabobank и ING Bank, а также управлял двумя инвестфондами.

Первый раунд российско-украинских переговоров состоялся 28 февраля на юге Белоруссии в Гомельской области, вблизи украинской границы. По его итогам стороны договорились продолжить переговорный процесс. Второй раунд завершился в Беловежской пуще 3 марта. Стороны договорились организовать гуманитарные коридоры для эвакуации мирных жителей и доставки медикаментов в места боевых действий. Ожидается, что третий раунд переговоров пройдет в ближайшие дни.

21 февраля Россия признала независимость ДНР и ЛНР. 22 февраля президент Владимир Путин подписал федеральные законы о ратификации договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с этими территориями, подразумевающие в том числе военную помощь. 24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Ее целью он назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Президент заверил, что планов по оккупации Украины у России нет, однако Москва будет стремиться к «демилитаризации и денацификации» этой страны. Как пояснял представитель Минобороны Игорь Конашенков, на территории Украины должны были появиться базы НАТО с ядерным оружием.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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