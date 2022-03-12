«Роскосмос» потребовал снять санкции с предприятий госкорпорации
Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин направил NASA и другим партнерам по Международной космической станции требование снять санкции с предприятий госкорпорации. По его словам, иностранные партнеры не объяснили «Роскосмосу» причины и содержание западных санкций.
«Роскосмос» направляет письменные обращения партнерам по Международной космической станции — руководству Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), Канадского космического агентства (CSA) и Европейского космического агентства (ESA) с требованием снять с наших предприятий незаконные санкции», — написал Рогозин в своем Telegram-канале.
Он напомнил, что российский сегмент МКС управляется из подмосковного Центра управления полетами и обеспечивает поддержание высоты орбиты станции и дублирование систем жизнеобеспечения американского сегмента. С прошлого года центр находится под санкциями США, а в 2022 г. санкции против него ввел Евросоюз.
Кроме того, под санкциями находится ракетно-космический центр «Прогресс», отмечает Рогозин. Центр является изготовителем ракеты-носителя «Союз-2.1.а», которая выводит на орбиту пилотируемые корабли «Союз» и грузовые «Прогрессы» — резервные средства доставки зарубежных экипажей и грузов на МКС и их возвращения на Землю.
Также российский сегмент отвечает за коррекцию орбиты станции, в том числе для ее уклонения от «космического мусора», и обеспечивает дублирование систем жизнеобеспечения американского сегмента.
«Несмотря на неоднократные требования российской стороны объяснить причины и содержание западных санкций против российских подрядчиков работ в интересах МКС, инопартнеры "Роскосмоса" ни разу по существу не ответили на соответствующие запросы», — написал Рогозин.
Глава «Роскосмоса» также опубликовал составленную американскими астрономами карту, которая показывает, что «наименьшую опасность разрушение МКС представляет именно России». Другим странам стоит задуматься над ценой санкций против госкорпорации и разрушаемого западом космического сотрудничества, заключил Рогозин.
МКС «развалится» до 2030 г., так как срок ее эксплуатации составляет 15 лет, а работает она с 1998 г., заявил ранее генеральный директор «Роскосмоса». Сославшись на геополитическую обстановку в мире, Рогозин выразил мнение, что работа МКС сейчас неэффективна. Однако отказаться от нее Россия не может, поскольку еще не запущена Российская орбитальная служебная станция (РОСС) и перерыв в работе на несколько лет сопряжен с рисками утраты навыков подготовки экипажей и проведения исследований, пояснил глава «Роскосмоса». 31 июля прошлого года научно-технический совет «Роскосмоса» рекомендовал начать разработку новой орбитальной станции из-за ухудшения технического состояния МКС.