«Роскосмос» потребовал снять санкции с предприятий госкорпорации

МКС «развалится» до 2030 г., так как срок ее эксплуатации составляет 15 лет, а работает она с 1998 г., заявил ранее генеральный директор «Роскосмоса». Сославшись на геополитическую обстановку в мире, Рогозин выразил мнение, что работа МКС сейчас неэффективна. Однако отказаться от нее Россия не может, поскольку еще не запущена Российская орбитальная служебная станция (РОСС) и перерыв в работе на несколько лет сопряжен с рисками утраты навыков подготовки экипажей и проведения исследований, пояснил глава «Роскосмоса». 31 июля прошлого года научно-технический совет «Роскосмоса» рекомендовал начать разработку новой орбитальной станции из-за ухудшения технического состояния МКС.