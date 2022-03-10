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Рогозин предупредил о «развале» МКС до 2030 года

Ведомости

Международная космическая станция (МКС) до 2030 г. «развалится», так как срок ее эксплуатации составляет 15 лет, а работает она с 1998 г., заявил генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин на встрече с депутатами Госдумы от партии ЛДПР.

«Пока у нас есть разрешение правительства работать на МКС до 2024 г. США приняли решение до 2030 г. работать там. Мы считаем, до 2030 г. станция развалится. Ее ресурс 15 лет. Посчитайте, от 1998 г. 15 лет давно прошли», — заявил он (цитата по ТАСС).

Сославшись на геополитическую обстановку в мире, Рогозин выразил мнение, что работа МКС сейчас неэффективна. Однако отказаться от нее Россия не может, поскольку еще не запущена Российская орбитальная служебная станция (РОСС) и перерыв в работе на несколько лет сопряжен с рисками утраты навыков подготовки экипажей и проведения исследований, пояснил глава «Роскосмоса».

31 июля прошлого года научно-технический совет «Роскосмоса» рекомендовал начать разработку новой орбитальной станции из-за ухудшения технического состояния МКС. Предполагается, что пока РОСС будет создаваться, продолжится эксплуатация российского сегмента МКС. Рогозин сегодня отметил, что «если сильно поднапрячься», то первый модуль РОСС получится вывести на орбиту в 2026 г.

МКС находится на орбите около 22 лет. Первым ее модулем стала российская «Звезда», запущенная в 1998 г., формирование станции завершилось в 2010 г. В ее работе участвуют 14 стран, в том числе США, Россия, Канада, члены Евросоюза и Япония. Сейчас согласовано совместное поддержание работоспособности МКС до 2025 г., обсуждается возможность продления эксплуатации до 2028 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных