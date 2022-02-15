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С Байконура запустили ракету «Союз» с грузовым кораблем для МКС

Ведомости

Ракета-носитель «Союз-2.1а» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС-19» стартовала с космодрома Байконур, говорится на сайте «Роскосмоса». Корабль вышел на орбиту и пристыкуется к Международной космической станции 17 февраля.

В аккаунте «Роскосмоса» в Twitter говорится, что солнечные батареи и антенны грузового корабля раскрылись, пуск и полет ракеты-носителя прошли в штатном режиме.

Грузовой корабль доставит на МКС 420 л питьевой воды, 40 кг сжатого азота в баллонах и около 1600 кг оборудования и материалов, в том числе ресурсная аппаратура и средства технического обслуживания бортовых систем, материалы медицинского контроля и санитарно-гигиенического обеспечения, одежду, рационы питания и свежие продукты, а также комплекс целевых нагрузок в рамках программы научно-прикладных исследований и экспериментов.

Запуск «Прогресса» 15 февраля стал первым в этом году. В начале января «Роскосмос» сообщил о трех запусках грузовых кораблей к МКС в 2022 г. Запуск второго грузового корабля «Прогресс МС-20» запланирован на 3 июня в 12:33 мск, а «Прогресс МС-21» будет запущен 26 октября в 03:19 мск. «Прогресс МС-10» проведет в космосе 173 суток, а «Прогресс МС-21» — 247. Каждый из кораблей доставит на МКС по 2,5 т грузов, в том числе средства медицинского контроля, одежду, питание, топливо, воду и баллоны с воздухом.

Ранее по теме: «Роскосмос» запустит три грузовых корабля к МКС в 2022 году

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных