С Байконура запустили ракету «Союз» с грузовым кораблем для МКС

Запуск «Прогресса» 15 февраля стал первым в этом году. В начале января «Роскосмос» сообщил о трех запусках грузовых кораблей к МКС в 2022 г. Запуск второго грузового корабля «Прогресс МС-20» запланирован на 3 июня в 12:33 мск, а «Прогресс МС-21» будет запущен 26 октября в 03:19 мск. «Прогресс МС-10» проведет в космосе 173 суток, а «Прогресс МС-21» — 247. Каждый из кораблей доставит на МКС по 2,5 т грузов, в том числе средства медицинского контроля, одежду, питание, топливо, воду и баллоны с воздухом.