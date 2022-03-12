Зеленский оценил переговоры представителей России и Украины
Президент Украины Владимир Зеленский указал на прогресс в переговорах украинской и российской сторон. По его словам, участники серии встреч начали «говорить, а не бросать ультиматумы».
«Группа украинцев и российских представителей обсуждают те ли иные вопросы, начали о чем-то говорить, а не бросать ультиматумы», — сказал Зеленский на пресс-конференции иностранным журналистам (цитата по «РИА Новости»).
Ранее президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой Белоруссии Александром Лукашенко заявил о позитивных сдвигах в рамках российско-украинских переговоров о конфликте на Украине.
В конце февраля – начале марта прошли три раунда российско-украинских переговоров в Белоруссии, на которых обсуждался конфликт на Украине. Также 10 марта в Анталье прошли переговоры министров иностранных дел России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что встреча Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским концептуально возможна.
Сегодня российский президент провел переговоры с лидерами Франции и Германии, в ходе которых указал на многочисленные нарушения силовиками Киева норм международного гуманитарного права.
24 февраля Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине. Целью Москвы Путин назвал в том числе демилитаризацию и денацификацию республики. 2 марта представитель Минобороны Игорь Конашенков сказал, что российские военные устраняют «угрозу, которая до недавнего времени исходила со стороны Украины». В ведомстве полагают, что в республике в ближайшее время должны были появиться базы НАТО и ядерное оружие.