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Зеленский оценил переговоры представителей России и Украины

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский указал на прогресс в переговорах украинской и российской сторон. По его словам, участники серии встреч начали «говорить, а не бросать ультиматумы».

«Группа украинцев и российских представителей обсуждают те ли иные вопросы, начали о чем-то говорить, а не бросать ультиматумы», — сказал Зеленский на пресс-конференции иностранным журналистам (цитата по «РИА Новости»).

Ранее президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой Белоруссии Александром Лукашенко заявил о позитивных сдвигах в рамках российско-украинских переговоров о конфликте на Украине. 

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В конце февраля – начале марта прошли три раунда российско-украинских переговоров в Белоруссии, на которых обсуждался конфликт на Украине. Также 10 марта в Анталье прошли переговоры министров иностранных дел России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что встреча Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским концептуально возможна.

Сегодня российский президент провел переговоры с лидерами Франции и Германии, в ходе которых указал на многочисленные нарушения силовиками Киева норм международного гуманитарного права.

24 февраля Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине. Целью Москвы Путин назвал в том числе демилитаризацию и денацификацию республики. 2 марта представитель Минобороны Игорь Конашенков сказал, что российские военные устраняют «угрозу, которая до недавнего времени исходила со стороны Украины». В ведомстве полагают, что в республике в ближайшее время должны были появиться базы НАТО и ядерное оружие.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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